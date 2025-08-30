Lep in prijeten dobrodelni dan hokejskih legend

Nekdanji in zdajšnji hokejisti Olimpije in Jesenic so s prijateljsko tekmo v Tivoliju zbirali sredstva za zdravljenje bolezni Aleša Kranjca. Dobrodelni dan je bil namenjen pomoči za nekdanjega hokejskega reprezentanta, ki se bori z neozdravljivo boleznijo ALS.

»ALS je huda bolezen, ki postopoma ohromi mišice in telo – odvzame moč gibanja, govora in dihanja. Čeprav telo peša, um in srce ostajata jasna in živa,« so v vabilu na dogodek zapisali organizatorji, med njimi je glavno vlogo prevzela Aleševa soproga Andreja.

Zanimivo je bilo že od poldneva naprej, ko so se pomerili mladih hokejisti, vrhunec pa je bila prijateljska tekma nekdanjih in zdajšnjih hokejistov Olimpije in Jesenic. Legende železarjev je s klopi vodil nekdanji slovenski selektor Matjaž Kopitar, zmaje pa Jure Vnuk.

Ob koncu večnega derbija (pripadel je Olimpiji z rezultatom 6:3) je na led na vozičku prišel tudi Aleš Kranjc in se pozdravil z nekdanjimi soigralci.