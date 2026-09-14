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Leto 2026 mu je odgnalo nočno moro

Junaka sklepnega turnirja sezone za teniški grand slam Alexander Zverev in Jelena Ribakina sta hkrati tudi vodilna akterja tega leta.
Alexander Zverev ni skrival veselja ob newyorškem zmagoslavju. FOTO: Timothy A. Clary/AFP
Galerija
Alexander Zverev ni skrival veselja ob newyorškem zmagoslavju. FOTO: Timothy A. Clary/AFP
Siniša Uroševič
14. 9. 2026 | 12:31
4:27
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Čez teniški grand slam 2026 je padel zastor. In osrednja junaka sezone sta Alexander Zverev in Jelena Ribakina, Nemec in Kazahstanka, oba ruskih korenin. Zmagovalca sklepnega turnirja te prestižne serije sta obenem tudi edina s po dvema lovorikama med štirimi najbolj cenjenimi v teniškem svetu: poleg tega sklepnega dogodka v New Yorku se je Zverev najbolje odrezal v Parizu, Ribakina pa v Melbournu. Slednja je zdaj vodilna igralka svetovne teniške lestvice, nemški as pa drvi k vrhu moške razvrstitve, na kateri zaenkrat ostaja Jannik Sinner. Letošnja teniška sezona, ki resda še zdaleč ni končana – prav ta teden ljubljanski park Tivoli ponuja največji turnir pri nas, teniški konec tedna, tudi v Sloveniji, pa bo v znamenju Davisovega pokala –, bo očitno zapisana kot tista, v kateri ni šlo vse ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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