Leto 2026 mu je odgnalo nočno moro

Čez teniški grand slam 2026 je padel zastor. In osrednja junaka sezone sta Alexander Zverev in Jelena Ribakina, Nemec in Kazahstanka, oba ruskih korenin. Zmagovalca sklepnega turnirja te prestižne serije sta obenem tudi edina s po dvema lovorikama med štirimi najbolj cenjenimi v teniškem svetu: poleg tega sklepnega dogodka v New Yorku se je Zverev najbolje odrezal v Parizu, Ribakina pa v Melbournu. Slednja je zdaj vodilna igralka svetovne teniške lestvice, nemški as pa drvi k vrhu moške razvrstitve, na kateri zaenkrat ostaja Jannik Sinner. Letošnja teniška sezona, ki resda še zdaleč ni končana – prav ta teden ljubljanski park Tivoli ponuja največji turnir pri nas, teniški konec tedna, tudi v Sloveniji, pa bo v znamenju Davisovega pokala –, bo očitno zapisana kot tista, v kateri ni šlo vse ...