Letošnje olimpijske igre v Tokiu neizvedljive in nezaželene

London - Prvi mož svetovne atletike Sebastian Coe se je v pismu, ki ga je poslal predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasu Bachu, zavzel za preložitev poletnih olimpijskih iger v Tokiu na leto 2021. Ob tem je zapisal, da bi bile letošnje igre zaradi pandemije koronavirusa naravnost "neizvedljive in nezaželene".



Dvakratni olimpijski prvak na 1500 metrov je v pismu, ki ga je v izvlečkih objavil britanski BBC, navedel tri glavne razloge za preložitev olimpijskih iger.



Coe je podaril, da zavoljo širjenja koronavirusa vsi tekmovalci in tekmovalke nimajo poštenih in enakih razmer za vadbo, da pri vseh športnikih in športnicah obstaja povečano tveganje za poškodbe, hkrati pa sta zavoljo nastalih razmer opazna velika negotovost in strah med športniki in športnicami.



Coe je v svojem pismu tudi poudaril, da sta se britanska in ameriška atletska zveza že zavzeli za preložitev olimpijskih iger, nestrinjanje z igrami, ki bi po prvotnem programu morale biti na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom, so izrazili tudi številni nacionalni olimpijski komiteji, med njimi tudi slovenski.