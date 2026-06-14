Lewis Hamilton pri 41 letih postavil nov mejnik

Lewis Hamilton je na veliki nagradi Katalonije dočakal prvo zmago v Ferrarijevem dirkalniku in poskrbel za enega najbolj čustvenih trenutkov sezone formule 1. Britanec je v Barceloni prekinil niz petih zaporednih zmag Kimija Antonellija in pri 41 letih postal najstarejši zmagovalec dirke svetovnega prvenstva po Avstralcu Jacku Brabhamu leta 1970.

Ferrarijev britanski adut Lewis Hamilton si je privozil odmevno zmago v Barceloni. FOTO: Josep Lago/AFP

Za sedemkratnega svetovnega prvaka je bila to prva zmaga po veliki nagradi Belgije 2024, skupno že 106. v izjemni karieri in rekordna sedma na dirkališču Barcelona-Katalonija. Uspeh je imel za Hamiltona še posebno težo, saj je prvič slavil v rdečem dirkalniku Ferrarija, s katerim je odprl novo poglavje svoje kariere.

Kimi Antonelli ni imel uspešnega konca tedna. FOTO: Lluis Gene/AFP

Devetnajstletni Antonelli, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je moral odstopiti pet krogov pred koncem. Njegova prednost pred Hamiltonom se je tako zmanjšala na 41 točk, kar je dodatno zaostrilo boj za naslov prvaka. Drugo mesto je osvojil George Russell z Mercedesom, tretji pa je bil Lando Norris z McLarnom.

Hamilton v izbrani družbi

Hamilton se je z zmago pridružil izbrani zgodovinski družbi najstarejših zmagovalcev formule 1. Jack Brabham je bil ob svoji zadnji zmagi v Južni Afriki leta 1970 star 43 let in 11 mesecev. Po današnjem zmagoslavju je sedemkratni svetovni prvak v letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 in 2020 postal tudi najuspešnejši tekmovalec na dirkah za VN Katalonije. Dosegel je sedmo zmago, eno manj ima sloviti Nemec Michael Schumacher.

Lando Norris med dirko FOTO: Josep Lago/AFP

V skupni razvrstitvi prepričljivo vodi Antonelli s 156 točkami, na drugem pa je Hamilton s 115 točkami. Naslednja dirka bo čez 14 dni, ko bo v Spielbergu na sporedu VN Avstrije.