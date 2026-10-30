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Drugo

Lewis Hamilton: Formula 1 še ni imela nikogar, kot sem jaz

Sedemkratni svetovni prvak v kraljici motošporta je že pošteno vkorakal v štirideseta, a se niti slučajno še ne namerava upokojiti.
Britanski zvezdnik je poln samozavesti. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
Galerija
Britanski zvezdnik je poln samozavesti. FOTO: Daniel Becerril/Reuters
M. Ru.
30. 10. 2026 | 18:10
2:40
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Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton pri 41 letih še ne razmišlja o koncu kariere. Britanec, ki drugo sezono nastopa za Ferrari, verjame, da lahko na najvišji ravni dirka tudi po 44. letu starosti. Pred veliko nagrado Mehike je poudaril, da se kljub letom še vedno lahko enakovredno kosa z občutno mlajšimi tekmeci.

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Kimi Antonelli iz Austina z dvojčkom zmag, a še brez naslova

»V več kot 70 letih formula 1 še ni imela nikogar, kot sem jaz. Mislim, da sem drugače grajen. Seveda me čakajo izzivi, povezani s staranjem, ki jih še ne morem predvideti, toda veliko se govori o slabšanju reakcijskega časa. Ste videli moje reakcije na zadnji dirki? Hitrejše so kot pri nekaterih najmlajših dirkačih,« je samozavestno dejal Hamilton.

Britanec ima s Ferrarijem pogodbo do konca leta 2027, obstajala pa naj bi tudi možnost podaljšanja za dodatno sezono. Po zahtevnem prvem letu pri italijanskem moštvu je letos precej uspešnejši. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva zaseda tretje mesto, le točko za Georgeem Russllom, na zmagovalni oder pa se je povzpel že šestkrat.

 

»Obstaja veliko načinov, kako ohraniti telo in um v najboljši pripravljenosti, če si za to pripravljen žrtvovati vse. Sam sem še vedno povsem predan dirkanju. Ne vem, ali bom čez štiri leta še želel početi isto, a trenutno v tem zelo uživam,« je pojasnil.

Hamilton si že dolgo prizadeva tudi za vrnitev formule 1 v Afriko, kjer dirke ni bilo od leta 1993. Če bi v prihodnjem desetletju res nastopil na afriški veliki nagradi, bi bil star že najmanj 45 let.

»Ne želim vztrajati predolgo, če ne bom več dovolj hiter. Pri 41 letih lahko tekmujem z 20-letniki, ali bom to zmogel tudi pri 44, pa bo pokazal čas. Lani so mnogi menili, da sem izgubil hitrost, a sem jim dokazal nasprotno. To želim početi še naprej,« je sklenil Britanec.

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Lewis Hamiltonformula 1ferrariGeorge RussellVelika nagrada Mehike

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