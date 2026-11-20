Filmska uspešnica F1, v kateri je glavno vlogo odigral Brad Pitt, bo dobila nadaljevanje. Novico je med srečanjem z navijači v Las Vegasu razkril Lewis Hamilton, ki je pri nastajanju prvega dela sodeloval kot producent. Britanec je s svojimi izkušnjami pomembno prispeval k prikazu dogajanja v svetu formule 1, zdaj pa namerava sodelovanje s filmsko industrijo še razširiti.

Hamilton je ob tem spregovoril tudi o svojih dolgoročnih načrtih. Čeprav trenutno dirka za Ferrari, ga poleg avtomobilizma privlačijo številna druga področja. Posebej blizu sta mu moda in filmska produkcija, ki jima namerava v prihodnosti nameniti več časa.

»Ne bom mogel dirkati za vedno. Obstajajo tudi druge stvari, ki me veselijo. Veliko mi pomeni moda, dejavni pa smo tudi v filmskem svetu. Pripravljamo drugi film o formuli 1,« je pojasnil 41-letnik.

Britanec pa se ne želi omejiti zgolj na delo v ozadju. Zanimala bi ga tudi vloga v tretjem delu filma Top Gun, pri katerem bi lahko sodeloval s hollywoodskim zvezdnikom Tomom Cruisom. Svojo pripravljenost mu je že sporočil, potem ko je dobil priložnost za polet z vojaškim lovcem F-16.

Izkušnja je bila vse prej kot običajna. Hamilton je med poletom občutil pospeške do 9,5-kratnika težnostnega pospeška, kar je tudi za vrhunskega dirkača izjemna obremenitev. Po pristanku je bil nad doživetjem tako navdušen, da je Cruisu sporočil, da je pripravljen na sodelovanje pri naslednjem filmu.

Medtem ko podrobnosti o nadaljevanju filma F1 še niso znane, Hamiltonove besede kažejo, da želi svojo prepoznavnost in izkušnje iz avtomobilističnega sveta izkoristiti tudi v Hollywoodu. Njegova dirkaška kariera se sicer še nadaljuje, a se Britancu že odpirajo vrata v povsem drugačno okolje.