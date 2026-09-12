Stotinka je odločila spektakularen dvoboj na španskih ulicah

Aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren) je zmagovalec kvalifikacij formule 1 pred VN Španije na novem dirkališču v Madridu. Britanec je za pičlo stotinko sekunde prehitel vodilnega v skupnem seštevku, Italijana Kimija Antonellija (Mercedes), medtem ko je bil tretji štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull).

Vnovič sta razočarala oba ferrarija. Lewis Hamilton, ki je imel še na tretjem prostem treningu ogromno težav, je bil četrti, Charles Leclerc pa je bil mesto za njim. Še bolj razočaran je bil George Russell (Mercedes), ki bo dirko začel s šestega štartnega mesta, to pa nikakor ni dobro za njegov boj za naslov svetovnega prvaka. Za moštvenim kolegom Antonellijem zaostaja 66 točk.

Deseterico so zaokrožili še Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) ter Arvid Lindblad (Racing Bulls). Jutri se bo dirka na novem dirkališču Madring v španski prestolnici začela ob 15. uri.

Hamilton v težavah že na treningu

Novo dirkališče pa je še pred kvalifikacijami za veliko nagrado Španije znova opozorilo, zakaj so dirkači formule 1 že pred prvim tekmovalnim koncem tedna izražali pomisleke glede zahtevnosti steze. Tokrat jo je skupil Lewis Hamilton, sloviti voznik ekipe Ferrari, ki je na tretjem prostem treningu končal v zaščitni ogradi in poskrbel za prekinitev treninga.

Sedemkratni svetovni prvak je bil sredi hitrega kroga in se je približeval času, ki bi ga popeljal na vrh razpredelnice, ko je v zadnjem ovinku izgubil nadzor nad dirkalnikom. Trčenje je močno poškodovalo sprednje krilce, Hamiltonu pa se je uspelo umakniti iz ograde in nadaljevati vožnjo.

Sledil je nekoliko nenavaden zaplet. Njegov dirkaški inženir mu je večkrat naročil, naj dirkalnik ustavi ob stezi, Hamilton pa je s poškodovanim sprednjim delom in predrto pnevmatiko poskušal priti nazaj do garaž. Nazadnje je moral ferrarija vendarle ustaviti, zaradi popravila zaščitne ograde pa je bila na stezi izobešena rdeča zastava. Na tretjem prostem treningu se je grdo zaletel tudi Ollie Bearman (Haas).

Hamiltonova nesreča je nadaljevala kaotično premiero formule 1 na Madringu. Že pred prihodom najhitrejših dirkalnikov so se vrstila opozorila, da nova 5,4 kilometra dolga steza z 22 ovinki napak skoraj ne dopušča. Na avgustovskih testiranjih formule 3 je bilo kar 19 prekinitev z rdečo zastavo.

Težave so se nadaljevale tudi ta konec tedna. Tasanapol Inthraphuvasak je v petek z dirkalnikom formule 2 silovito trčil v ogrado, po nesreči pa je njegov dirkalnik zajel ogenj. Dogodek je še okrepil razpravo o varnosti novega prizorišča.

Med kritičnimi glasovi sta bila tudi George Russell in Max Verstappen. Štirikratni svetovni prvak je Madring zaradi njegove zahtevnosti označil za potencialnega »uničevalca dirkalnikov«, Hamilton pa ga je primerjal z zahtevnostjo uličnega dirkališča v Džedi.

Po sobotnem opozorilu bo zato še več pozornosti namenjene kvalifikacijam, v katerih bodo dirkači na ozki in hitri stezi iskali mejo med tveganjem in hitrostjo. Hamilton je to mejo na zadnjem treningu že prestopil. Dirka je jutri na sporedu ob 15. uri.