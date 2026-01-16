Velika sprememba za sedemkratnega prvaka formule 1

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton bo imel v tej sezoni novega dirkaškega inženirja, ki bo z njim med dirkami komuniciral po radijski zvezi, potem ko je Ferrari sporočil, da so Riccarda Adamija premestili na drugo funkcijo. Italijanska ekipa je v petkovi izjavi sporočila, da bo Adami vodil dirkaško akademijo in program testiranj prejšnjih dirkalnikov.

Pri Ferrariju, ki je preteklo sezono končal na četrtem mestu konstruktorskega seštevka in celo brez zmage, bodo novega Hamiltonovega dirkaškega inženirja imenovali v prihodnjih dneh.

Še vedno je nenavadno videti Ferrarijev dirkalnik s številko 44, ki si jo že dolgo let lasti Lewsi Hamilton. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Hamilton, ki se je lani Ferrariju pridružil iz Mercedesa, je lani zavrnil namigovanja, da z Adamijem nista v dobrih odnosih, potem ko sta že od uvodne dirke v Avstraliji naprej v radijskih pogovorih večkrat izmenjala ostre besede. »Ali se kdaj ne strinjava? Da, tako kot se to zgodi v vsakem odnosu. A stvari razrešujeva. Vse to premagujeva skupaj,« je lani maja dejal 41-letnik.

Nerodni radijski pogovori so se nadaljevali vse do konca sezone decembra v Abu Dabiju. Hamiltonu v celotni sezoni za razliko od moštvenega kolega Charlesa Leclerca ni uspelo stopiti na zmagovalni oder, tako da je za njim najslabša sezona v karieri.

Riccardo Adami s Kimijem Räikkönenom in Sebastianom VEttlom, zadnjima voznikoma Ferrarija, ki sta se dejansko borila za naslov prvaka. FOTO: Olivia Harris/Reuters

Adami je pred tem pri Ferrariju sodeloval z zdaj že upokojenim štirikratnim svetovnim prvakom Sebastianom Vettlom in Špancem Carlosom Sainzem, v moštvu iz Maranella pa je zaposlen že 11 let.

Ferrari bo prihodnji teden predstavil novo poslikavo dirkalnika, vseh enajst ekip pa bo od 26. do 30. januarja za zaprtimi vrati testiralo v Barceloni. Sezona s 24 dirkami se bo začela 8. marca v Avstraliji, šport pa vstopa v novo obdobje motorjev z obsežno prenovo tehničnega pravilnika.

Novo poslikavo pred sezono 2026 so že predstavili pri Red Bullu (letos bosta za rdeče bike vozila Max Verstappen in Isack Hadjar), kjer so se po dolgih letih odločili za drugačno barvo modrega odtenka. Nov bolid so predstavili tudi v hčerinskem Racing Bulls, izkušenejšemu Liamu Lawsonu se je pridružil švedsko-indijski voznik z britanskim državljanstvom Arvid Lindblad.