    Drugi športi

    Velika sprememba za sedemkratnega prvaka formule 1

    Voznik Ferrarija Lewis Hamilton se je pred sezono, v kateri pridejo v veljavo nova pravila, odločil za pomembno menjavo. Red Bull predstavil nov bolid.
    Šušlja se, da Lewis Hamilton resno razmišlja o koncu kariere, a v sezoni 2026 bo brez dvoma še nevaren za kakšno uvrstitev na stopničke. Edini pogoj je konkurenčen dirkalnik. FOTO: Amr Alfiky/Reuters
    Šušlja se, da Lewis Hamilton resno razmišlja o koncu kariere, a v sezoni 2026 bo brez dvoma še nevaren za kakšno uvrstitev na stopničke. Edini pogoj je konkurenčen dirkalnik. FOTO: Amr Alfiky/Reuters
    M. Ru.
    16. 1. 2026 | 21:30
    Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton bo imel v tej sezoni novega dirkaškega inženirja, ki bo z njim med dirkami komuniciral po radijski zvezi, potem ko je Ferrari sporočil, da so Riccarda Adamija premestili na drugo funkcijo. Italijanska ekipa je v petkovi izjavi sporočila, da bo Adami vodil dirkaško akademijo in program testiranj prejšnjih dirkalnikov.

    Schumacher: prvi rojstni dan v vlogi dedka

    Pri Ferrariju, ki je preteklo sezono končal na četrtem mestu konstruktorskega seštevka in celo brez zmage, bodo novega Hamiltonovega dirkaškega inženirja imenovali v prihodnjih dneh. 

    Še vedno je nenavadno videti Ferrarijev dirkalnik s številko 44, ki si jo že dolgo let lasti Lewsi Hamilton. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Še vedno je nenavadno videti Ferrarijev dirkalnik s številko 44, ki si jo že dolgo let lasti Lewsi Hamilton. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

    Hamilton, ki se je lani Ferrariju pridružil iz Mercedesa, je lani zavrnil namigovanja, da z Adamijem nista v dobrih odnosih, potem ko sta že od uvodne dirke v Avstraliji naprej v radijskih pogovorih večkrat izmenjala ostre besede. »Ali se kdaj ne strinjava? Da, tako kot se to zgodi v vsakem odnosu. A stvari razrešujeva. Vse to premagujeva skupaj,« je lani maja dejal 41-letnik.

    Nerodni radijski pogovori so se nadaljevali vse do konca sezone decembra v Abu Dabiju. Hamiltonu v celotni sezoni za razliko od moštvenega kolega Charlesa Leclerca ni uspelo stopiti na zmagovalni oder, tako da je za njim najslabša sezona v karieri.

    Riccardo Adami s Kimijem Räikkönenom in Sebastianom VEttlom, zadnjima voznikoma Ferrarija, ki sta se dejansko borila za naslov prvaka. FOTO: Olivia Harris/Reuters
    Riccardo Adami s Kimijem Räikkönenom in Sebastianom VEttlom, zadnjima voznikoma Ferrarija, ki sta se dejansko borila za naslov prvaka. FOTO: Olivia Harris/Reuters

    Adami je pred tem pri Ferrariju sodeloval z zdaj že upokojenim štirikratnim svetovnim prvakom Sebastianom Vettlom in Špancem Carlosom Sainzem, v moštvu iz Maranella pa je zaposlen že 11 let.

    Ferrari bo prihodnji teden predstavil novo poslikavo dirkalnika, vseh enajst ekip pa bo od 26. do 30. januarja za zaprtimi vrati testiralo v Barceloni. Sezona s 24 dirkami se bo začela 8. marca v Avstraliji, šport pa vstopa v novo obdobje motorjev z obsežno prenovo tehničnega pravilnika.

    Novo poslikavo pred sezono 2026 so že predstavili pri Red Bullu (letos bosta za rdeče bike vozila Max Verstappen in Isack Hadjar), kjer so se po dolgih letih odločili za drugačno barvo modrega odtenka. Nov bolid so predstavili tudi v hčerinskem Racing Bulls, izkušenejšemu Liamu Lawsonu se je pridružil švedsko-indijski voznik z britanskim državljanstvom Arvid Lindblad. 

    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Anamarija Lampič obupana: Ko misliš, da ne more biti slabše, se zgodi prav to

    Olimpijske igre se nezadržno bližajo, v slovenski biatlonski reprezentanci pa našo čast branijo pred sezono nekoliko nepričakovana imena.
    16. 1. 2026 | 20:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Instagram

    Kaja in Arina pokazali postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    16. 1. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    formula 1ferrariLewis HamiltonSebastian VettelF1

    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Velika sprememba za sedemkratnega prvaka formule 1

    Voznik Ferrarija Lewis Hamilton se je pred sezono, v kateri pridejo v veljavo nova pravila, odločil za pomembno menjavo. Red Bull predstavil nov bolid.
    16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
