Lewis Hamilton in Kim Kardashian potrdila namigovanja o zvezi

Sedemkratni svetovni prvak v formuli Lewis Hamilton in zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian sta potrdila njuno razmerje. Dolgoletno prijateljstvo, zvezdnika sta sodelovala predvsem na modnih dogodkih, naj bi se v zadnjih mesecih razvilo v bolj osebno smer, potem ko sta bila večkrat opažena skupaj na zasebnih druženjih v Evropi in Združenih država Amerike.

Prav tako pa naj zvezdnika zveze ne bi obešala na veliki zvon, saj sta trenutno oba v obdobju, ko se osredotočata na kariero in osebno ravnotežje. Zvezo sta sicer potrdila s fotografijo ob enem izmed Ferrarijevih avtomobilov, natančneje na modelu F40, ki slovi kot ikona osemdesetih in je zadnji avtomobil, ki ga je osebno odobril Enzo Ferrari.

Kim Kardashian je po odmevni ločitvi od glasbenika Kanyeja Westa večkrat javno poudarila, da želi svoje zasebno življenje obdržati stran od medijske izpostavljenosti, medtem ko je Hamilton znan po tem, da svojih odnosov praviloma ne komentira javno. Prav zato naj bi oba tudi tokrat skušala ohraniti diskretnost, kljub temu pa zanimanje javnosti in medijev ne pojenja.