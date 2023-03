Lewis Hamilton je dobil zadoščenje na sodišču

Nekdanji trikratni svetovni prvak v formuli ena Nelson Piquet bo moral plačati pet milijonov brazilskih realov oziroma 885.561 evrov odškodnine zaradi rasističnih in homofobnih komentarjev, ki jih je izrekel v intervjuju novembra 2021 o vozniku Mercedesa Lewisu Hamiltonu, je v petek odločilo brazilsko sodišče, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sodišče v Brasilii je Piqueta kaznovalo, potem ko je v intervjuju uporabil rasno žaljivko o sedemkratnem svetovnem prvaku, ko je komentiral Hamiltonov nevarni trk na veliki nagradi Velike Britanije z Nizozemcem Maxom Verstappnom. Hamilton je edini temnopolti dirkač v svetovnem prvenstvu v formuli ena.

V drugem posnetku, šlo je za izjave v podkastu, je Piquet uporabil rasističen in homofobičen jezik proti Hamiltonu, ko je opisoval, kako je Hamilton leta 2016 izgubil naslov svetovnega prvaka proti Nemcu Nicu Rosbergu.

Piquetova hči Kelly je sicer Verstappenova partnerica. Zdaj 70-letni brazilski šampion, ki je tudi eden od zelo glasnih in javno izpostavljenih podpornikov nekdanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara, se je kasneje opravičil britanskemu vozniku, češ da so bili njegovi komentarji napačno prevedeni.

Tožbo proti legendarnemu brazilskemu vozniku Formule 1 so vložile štiri skupine za človekove pravice, vključno z brazilsko nacionalno zvezo LGBTQIA+. Te so zahtevale še enkrat višjo odškodnino, v višini 10 milijonov brazilskih realov.

Piquet je svoji karieri osvojil tri naslove svetovnega prvaka v formuli ena, in sicer v letih 1981, 1983, 1987, skupno pa je v svetovnem prvenstvu formule ena dosegel 23 zmag.

Hamilton je pozval k ukrepanju za spremembo zastarele miselnosti, potem ko so se posnetki intervjuja junija lani pojavili na družbenih medijih.

»To je več kot jezik. Treba je spremeniti to arhaično miselnost, ki nima mesta v našem športu,« je takrat na Twitterju zapisal Hamilton, ki je nedavno v Braziliji pridobil častno brazilsko državljanstvo.

»Vse življenje sem bil obkrožen s temi stališči in bil napadan. Bilo je dovolj časa za učenje. Prišel je čas za ukrepanje,« je še zapisal Hamilton.

V svoji odločitvi je sodnik Pedro Matos de Arruda poudaril, da so določili takšno višino odškodnine, ker ne bi smeli upoštevati zgolj povračilne funkcije civilne odgovornosti, ampak tudi, in morda predvsem, kaznovalno, tako da bomo kot družba lahko nekega dne zaživeli osvobojeni škodljivih dejanj, kot sta rasizem in homofobija.