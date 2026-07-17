Lewis Hamilton dopustoval s Kim Kardashian, v Belgiji bo že med favoriti

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je na družbenih omrežjih z ganljivo objavo izrazil podporo svoji partnerki Kim Kardashian, ki žaluje po smrti babice Mary Jo Campbell, umrla je v 92. letu starosti. Hamilton se sicer ta konec tedna mudi v Belgiji, na zadnji pravi dirki v Spa-Francoschampsu, saj od prihodnjega leta dalje dirkališče ne bo več stalno del najhitrejšega motošportnega cirkusa na svetu.

Britanski dirkač je na instagramu objavil serijo fotografij z njunega skupnega dopusta, na katerih sta skupaj s člani družine Kardashian. Ob objavi je zapisal le štiri besede: »Držite svoje bližnje blizu.« Med fotografijami sta tudi posnetek, na katerem Hamilton in Kardashianjeva skupaj skočita v jezero. Dopust sta preživljala ob jezeru Coeur d'Alene v ameriški zvezni državi Idaho, kjer je bila z otroki tudi Khloe, sestra Kim Kardashian.

Par naj bi počitnice skupaj preživljal kmalu po dirki za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu, kjer je Hamilton s Ferrarijem osvojil tretje mesto. V Monaku je bila Kardashianova maja prvič javno opažena v Ferrarijevi garaži, potem ko je njuno razmerje februarja razkril britanski tabloid The Sun. Med dirkaškim koncem tedna je spremljala kvalifikacije in dirko skupaj s sestro Khloe, Hamilton pa ji je po uvrstitvi na zmagovalni oder namenil poljub v njeno smer.

Prvi prosti trening je v Ardenih sicer dobil Max Verstappen (Red Bull), ki je bil od drugouvrščenega Hamiltona boljši za desetinko in pol. Drugi trening je dobil Kimi Antonelli (Mercedes), drugi je bil Lando Norris (McLaren), ki bo imel na nedeljski dirki deset mest kazni zaradi menjave pogonskega sklopa.