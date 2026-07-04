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Kimi Antonelli v zibelki otoškega motošporta ugnal vso konkurenco

Mladi Italijan, ki ima v skupnem seštevku svetovnega prvenstva še vedno lagodno prednost pred zasledovalci, je sprintu dodal zanesljivo zmago v kvalifikacijah.
Kimi Andrea Antonelli je letos izjemno razpoložen. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Galerija
Kimi Andrea Antonelli je letos izjemno razpoložen. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
M. Ru.
4. 7. 2026 | 18:31
4. 7. 2026 | 18:33
1:49
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Italijanski dirkač Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) je po dopoldanski sprinterski zmagi z lahkoto dobil tudi kvalifikacije pred jutrišnjo dirko za VN Velike Britanije na slovitem dirkališču v Silverstonu. Za njim sta se tokrat zvrstila oba Ferrarijeva voznika, domačega ljubljenca navijačev Lewisa Hamiltona pa je tokrat prehitel Monačan Charles Leclerc, ki bo tako jutri začel v prvi štartni vrsti. 

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Antonelli prehitel Hamiltona in slavil na sprintu v Silverstonu

Nikakor se z domačim dirkališčem ne znajde junak minule dirke v Spielbergu George Russell, ki je za ekipnim kolegom na četrtem mestu zaostal kar 37 stotink sekunde. Četrti je bil Francoz Isack Hadjar, ki je nekoliko presenetljivo premagal ekipnega kolega Maxa Verstappna, ta je končal kot sedmi. 

Razočarala sta tudi oba dirkača ekipe McLarna, katerega bolid ta konec tedna v spomin na ustanovitelja Bruca McLarna nosi posebno belo-zeleno barvno kombinacijo. Lanski zmagovalec Lando Norris je bil šesti, Oscar Piastri pa je na osmem mestu izgubil skoraj sekundo. Zelo dobro sta medtem vozila tudi Arvid Lindblad in Liam Lawson iz Racing Bulls. 

Kvalifikacije je sicer zaznamovala nenavadna nesreča Argentinca Franca Colapinta (Alpine), ki je s proge zletel v prvem delu. Jutri bo dirka za VN Velike Britanije na sporedu ob 16. uri po našem času. 

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F1Lewis Hamiltonformula 1Kimi Antonelli

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