Lewis Hamilton ne bo opravil testiranja pri zdravnikih

London - Med številnimi športniki, ki se jim je med ukrepi v boju s koronavirusom dodobra podrl tekmovalni koledar, so tudi vozniki formule 1. Tradicionalno bi prav v teh dneh morali odpreti novo sezono v Melbournu, ni pa bilo druge, kot uvod za nekaj časa prestaviti. Premiero tako načrtujejo za 7. junij, ko je na sporedu VN Azebajdžana v Bakuju.



Naslov svetovnega prvaka brani britanski as Lewis Hamilton, njegove današnje besede v javnosti, zlasti na Otoku, pa odmevajo bolj od marsikatere zmage na dirkališču. Odločil se je namreč za samoizolacijo, umaknil se bo v domačo hišo, ne želi pa si opravljati testiranja za okužbo s koronavirusom, četudi je bil pred dnevi na družabnem dogodku v Londonu skupaj s kanadskim premierjem Pierre Trudeaujem, njegovo soprogo Sophie Gregoire-Trudeau ter britanskim igralec Idrisom Elbajem. Omenjena spremljevalka kanadskega politika in igralec Elba sta kasneje potrdila, da sta se okužila z virusom.



"Vsem želim sporočiti, da mi gre dobro. O mojem zdravju so se širile govorice, potem ko sem bil na dogodku z osebama, ki sta bili pozneje pozitivni na testiranju. Od tega dogodka je minilo že 17 dni in nimam nobenih kazalcev bolezni. Bil sem v stiku z Idrisom in vesel sem, da je v redu," je dejal Hamilton ter dodal: "Govoril sem s svojim zdravnikom in dvakrat preveril, ali moram narediti test, resnica pa je, da je na voljo omejena količina testov, so ljudje, ki to potrebujejo bolj kot jaz, sploh ker nisem zbolel."