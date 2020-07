Lewis Hamilton že v šampionski formi

Ljubljana – Na uvodnem prostem treningu pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije, prvo letošnjo dirko za svetovno prvenstvo v formuli 1 je bil najhitrejši Mercedesov zvezdnik Lewis Hamilton. Britanski šampion je s časom 1:04,816 za 0,356 sekunde prehitel drugouvrščenega moštvenega sotekmovalca, Finca Valtterija Bottasa.



Na tretjem mestu je pristal Red Bullov dirkač Max Verstappen, ki brani zmago v Spielbergu. Z dosežkom 1:05,418 je mladi Nizozemec za Hamiltonom, ki začenja lov na sedmi naslov svetovnega prvaka, s katerim bi se izenačil z legendarnim Nemcem Michaelom Schumacherjem, zaostal za 0,602 sekunde.



Za Verstappnom so se zvrstili četrtouvrščeni Španec Carlos Sainz (McLaren, + 0,615), petouvrščeni Mehičan Sergio Perez (Racing Point, + 0,696) in šestouvrščeni Britanec Lando Norris (McLaren, + 0,805). Ferrarijeva aduta, Monačan Charles Leclerc (+ 1,108) in Nemec Sebastian Vettel (+ 1,261), sta se morala sprijazniti šele z desetim oziroma dvanajstim mestom.