FOTO:Lewisa Hamiltona lahko ogrozi le drugi Mercedesov adut

Na letošnji spored svetovnega prvenstva v formuli ena so pred koronsko krizo uvrstili rekordnih 22 prizorišč, toda pred nedeljskim začetkom v Spielbergu dirkači ne vedo, kolikokrat se bodo lahko sploh odpravili na štart; preveč preizkušenj je odpovedanih ali preloženih. Za dvakratnega šampiona v letih 1998 in 1999 Miko Häkkinena je precej manj nejasno, kdo so favoriti sezone. Seznam je sumljivo podoben vrstnemu redu v lanskem SP, v katerem si je Lewis Hamilton privozil šesti naslov prvaka s 87 točkami naskoka pred Valtterijem Bottasom.»Pričakujem nadaljevanje prevlade obeh Mercedesovih adutov. Prepričan sem, da bo Lewis ...