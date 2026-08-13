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Drugo

Lia Apostolovski neuspešna v kvalifikacijah

Slovenskima atletinjama Lii Apostolovski in Eli Velepec ni uspel preboj v sobotni finale.
Lia Apostolovski ni preskočila 1,91 metra. FOTO: Blaz Samec
Galerija
Lia Apostolovski ni preskočila 1,91 metra. FOTO: Blaz Samec
T. E., STA
13. 8. 2026 | 13:56
13. 8. 2026 | 14:05
2:38
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Lia Apostolovski je v kvalifikacijah v skoku v višino na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu z 1,88 metra končala na 16. mestu in ostala brez sobotnega finala. Druga slovenska predstavnica v tej disciplini in debitantka na članskih velikih tekmah Ela Velepec je bila 27. z 1,84 metra. Drevi bosta v finalu nastopila še ob 21.45 branilec naslova v metu diska Kristjan Čeh in ob 20.40 v troskoku Neja Filipič.

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V Birminghamu bitka titanov v metu diska, Čeh opozarja na določene pasti

Šestindvajsetletna Lia Apostolovski je pred dvema letoma, prav tako v Veliki Britaniji, v škotskem Glasgowu, osvojila bron na dvoranskem svetovnem prvenstvu. Po številnih finalih na velikih tekmah je to njen doslej največji uspeh. Avtomatična kvalifikacijska norma za tokratni finale je bila 1,91 metra. Tekmovalke so začele na 1,75 metra, Slovenki sta bili uspešni v prvih poskusih. Apostolovskijeva, varovanka slovenskega rekorderja v tej disciplini Rožleta Prezlja, je suvereno nadaljevala tudi na 1,80 metra, kjer je bila Ela Velepec uspešna v drugem skoku.

Po novem prvem uspešnem skoku je Lia Apostolovski ostala v skupini vodilnih tudi na višini 1,84 metra. Tudi Ela Velepec je letvico preskočila tretjič in se pridružila ostalim na 1,88 metra. Po prvem skoku Apostolovskijeve se je letvica zaradi dotika sicer majala, a ostala na stojalu.

Drevi ob 21.40 bo v finalu meta diska nastopil Kristjan Čeh. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Drevi ob 21.40 bo v finalu meta diska nastopil Kristjan Čeh. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Ela Velepec je na tej višini s tremi neuspešnimi skoki končala EP. V boju za visoka mesta pa je po drugem uspešnem skoku ostala Apostolovskijeva, ki zatem ni preskočila 1,91 metra. Dvajsetletna Ela Velepec je hči nekdaj izjemne tekmovalke v troskoku Anje Valant in nekdanjega biatlonca ter udeleženca štirih olimpijskih iger Jureta Velepca. Že dve leti študira na univerzi v Nebraski. Letos si je priborila finale ameriškega univerzitetnega prvenstva, kjer je zasedla četrto mesto na stadionu Hayward Field v Eugenu.

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