Lia Apostolovski v finale

Lia Apostolovski je v kvalifikacijah skoka v višino na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti preskočila 1,89 metra in se z delitvijo devetega mesta uvrstila v nedeljski finale. »Zelo sem vesela, ne bi si mogla bolje predstavljati tega prvenstva. Nastopila sem zelo zbrano, osredotočena sem bila na vsak skok. Vse višine do 1,92 m sem preskočila v prvih skokih. V finalu si želim nastopiti sproščeno, da se tako kot danes osredotočim na vsak skok in se čim bolj približam osebnemu rekordu,« je povedala Apostolovski.

Nastopila v skupini B kot 15. po vrsti med 18 tekmovalkami, v prvi pa je bila na startnem seznamu ena manj. Potegovale so se za 12 mest v nedeljskem finalu, neposredna kvalifikacijska norma za to pa je bila 1,94 metra. A na njej sploh niso skakale, 15 skakalk pa bo nastopilo v finalu.

Tekmovalke so začele na 1,74 metra, kar je Apostolovskijeva izpustila in nato prvič preskočila letvico na 1,80, 1,85 m in tudi 1,89 m. Nato so letvico postavili na 1,92 m, kar je bil do letos osebni rekord Slovenke. Tu je bila Lia Apostolovski prvič neuspešna, prek te višine pa je tedaj skočilo že pet tekmovalk. Ker so pozneje le še tri preskočile to višino, je kljub naslednjima neuspešnima skokoma Apostolovskijeva prišla v finale, ker do višine 1,92 m ni imela popravljanj.

»Med tekmo ostajam osredotočena na svoj nastop in se ne ukvarjam z drugimi mislimi. Tako nisem vedela, kako se je razpletla tekma v skupini A in sem šele od slovenskih novinarjev po tekmi izvedela, da nas bo 15 v finalu. Pomahala sem gledalcem po tretjem neuspešnem skoku kot vedno, ker so kvalifikacije kot vsaka druga tekma. Tako bo tudi v finalu, to bo spet nova tekma,« je povedala Apostolovski.

Za komisijo športnikov

Triindvajsetletna članica ljubljanskega Massa je lani nastopila v finalu tako na SP (12.) kot na EP (7.), 5. avgusta pa je mejo osebnega rekorda pomaknila na 1,95 metra. Lia Apostolovski je hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja v skoku v višino Saše Apostolovskega, njen trener pa je še vedno lastnik slovenskega rekorda med atleti Rožle Prezelj. Nekdanji olimpijec je pravnik in varuh športnikovih pravic, pravo pa je začela študirati tudi Lia Apostolovski, ki na tem SP kandidira tudi za komisijo športnikov v Svetovni atletiki.

»Lani na SP v Oregonu smo vsi Slovenci glasovali na volitvah za komisijo športnikov. Ko je letos prišel razpis, volitve so namreč ob robu vsakega SP, sem se vprašala, zakaj ne bi sama sodelovala, saj med drugim študiram pravo. Povsod, tudi v atletiki, se dogajajo stvari, ki se ne bi smele. Želim dejavno vplivati na izboljšanje stanja, poleg tega menim, da bi morali tudi mladi še aktivni športniki imeti svojega predstavnika, vsi se vključijo šele po koncu kariere,« je vzrok za kandidaturo opisala Lia Apostolovski.