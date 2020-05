Liga narodov pri nas v maju 2021

Svetovna odbojkarska zveza (FIVB) je sporočila, da se bo elitna liga narodov, ki bi jo v Sloveniji morali spremljati junija, a je bila zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana, začela v drugem tednu maja prihodnje leto.



Tekmovanje se bo začelo že v drugem tednu maja, ali bo to 7. ali 11., bo znano po zadnjih usklajevanjih med FIVB in nosilci televizijskih pravic, so sporočili iz OZS. Veliki finale najboljše šesterice bo 27. junija v Italiji. FIVB bo tako najboljšim reprezentancam omogočila, da se bodo lahko kakovostno pripravile na olimpijski turnir. Leto 2021 bo sicer zelo pestro, saj odbojkarje in odbojkarice čaka tudi evropsko prvenstvo.



Slovenci bodo na prvenstvu stare celine, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, branili srebro, dekleta si bodo svoj tretji nastop med najboljšimi evropskimi reprezentancami skušala priigrati v kvalifikacijah, in sicer s Češko, Bosno in Hercegovino in Latvijo. Kvalifikacije bi morale biti avgusta in septembra in za zdaj še niso prestavljene, rezervni termin je januar 2021. FIVB je državam v ligi narodov začrtal tudi rok, do katerega se morajo končati državna prvenstva za sezono 2020/21 – do 18. aprila 2021.