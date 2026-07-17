Osma zmaga Slovencev v ligi narodov, padel je Iran

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deseti tekmi lige narodov in drugi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Iran s 3:0 (25, 19, 24). Slovenski odbojkarji so prišli že do osme zmage v ligi in si pripravljajo vse boljše izhodišče za zaključni turnir.

Izbranci italijanskega stratega Fabia Solija so zadnji turnir rednega dela lige v srbski prestolnici začeli z zmago nad Nemčijo in s skupno sedmimi zmagami današnjo tekmo pričakali pri vrhu razpredelnice. Iranci so medtem v Srbiji zabeležili poraz proti Ukrajini in v petih nizih ugnali Nemce, nahajajo se v spodnji polovici lestvice.

Slovenci so se z Iranci doslej uradno merili zgolj v okviru lige narodov, ob tem pa še na nekaj prijateljskih tekmah. Zadnji dve tekmi v ligi so dobili slovenski odbojkarji, lani so slavili s 3:2, pred tremi leti pa s 3:0.

Soli je kot doslej znova premešal začetno postavo, ekipi pa sta odigrali tri izenačene nize, v zaključku katerih so bili vselej boljši Slovenci. Prišli so do druge zmage v ligi brez izgubljenega niza, s skupno osmo zmago in le dvema porazoma pa so na visokem tretjem mestu. Enak izkupiček imajo trenutno še ZDA, vodilna je neporažena Japonska.

Slovenci so že z zmago proti Nemčiji praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, danes pa še bolj utrdili svoje izhodišče za lažjega prvega tekmeca v nadaljevanju. Uradne potrditve o uvrstitvi na Kitajsko še ni, ekipe so v boju za najboljših sedem, saj eno mesto pripada gostiteljem, zelo izenačene, je pa vse od leta 2022 za uvrstitev na finalni turnir vsakič zadostovalo že šest zmag.

V slovenski izbrani vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Rok Možič. Nik Mujanović je dodal 15 točk, Rok Bračko pa devet.

Slovenski odbojkarji bodo v manj kot 24 urah igrali predzadnjo tekmo rednega dela, ko se bodo merili s Turki. Za konec jih v nedeljo čaka še Srbija.