Lin Pletikos je dopolnila številčno olimpijsko posadko

Slovenske uspehe v Hyeresu v zadnji jadralski kvalifikacijski regati za letošnje olimpijske igre v Parizu je danes dopolnila še Lin Pletikos v razredu ilca 6. V regati za medalje je prijadrala na tretje mesto, kar je bilo dovolj za osvojitev olimpijske norme, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

Uspeh Line Pletikos sta z zmago v regati za medalje za najboljših deset danes dopolnila še Tina Mrak in Jakob Božič v razredu 470 mix, s tem pa potrdila pripravljenost na olimpijski nastop.

Dan v Hyeresu se je sicer začel v dežju in brezvetrju, zato so tekmovalci upali, da se bodo razmere dovolj izboljšale za izpeljavo odločilnega plova. Veter se je kmalu okrepil, Pletikos pa je izpeljala zelo dober plov.

»Današnja regata za medalje je bila napeta. Imela sem priložnost osvojiti normo, vendar sem si že takoj na startu otežila nalogo s kazenskimi obrati. Vseeno sem obdržala zbranost, opazovala nasprotnice in že na prvo bojo prišla kot tretja pred vsemi direktnimi tekmicami. Na koncu se je vse izšlo tako, kot se je moralo. Občutki prihajajo za mano, sem pa izjemno vesela, da mi je uspelo doseči olimpijsko vozovnico,« je za krovno slovensko zvezo dejala Pletikos.

»Teden je bil dolg in naporen, po tihem smo upali na normo, vendar je Lin iz dneva v dan vse bolje jadrala tudi po zelo močnem vetru do 30 vozlov, ko je zmagala, kar nam je dalo upanje za naprej. Na regato za medalje smo se pripravili zelo dobro, naštudirali vse opcije in uspeh je tu,« pa je dodal njen trener Klavdij Pletikos.

Slovenija ima zdaj potrjeno končno ekipo petih jadralcev za letošnje OI v Parizu, kjer se bo jadralski del sicer odvijal v vodah pred Marseillom. Slovenijo bodo zastopali Toni Vodišek (formula kite), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (iQFOiL), Mrak in Božič (470 mix) ter Pletikos (ilca 6).

»Neverjetnih pet posadk bomo imeli na OI, tako v novih olimpijskih razredih kot tudi klasičnih. Samo enkrat doslej smo imeli tako številčno zastopanost s petimi posadkami na olimpijskih igrah. To je bilo v Atenah 2004, ko je Slovenija dobila tudi prvo olimpijsko medaljo z Vasilijem Žbogarjem. Morda pa bomo to okroglo 20. obletnico letos praznovali še s kakšnim žlahtnim leskom,« pa je povedal predsednik zveze Samo Lozej.

Z dosežkom je bil zadovoljen tudi glavni trener Sandi Dekleva: »Zelo sem ponosen na naše jadralce kot ekipo, čestital bi vsem, ki so osvojili normo, dodatno pa bi pohvalil tudi Vala Eržena in Marino Vodišek, ki sta bila zelo blizu. Spet smo se izkazali kot majhna država, ponovno imamo namreč kar pet posadk na OI, kar je vrhunski dosežek za tako malo državo.«

Na regatnem polju se danes sicer merita še Žan Luka Zelko in Luka Zabukovec v razredu ilca 7.