Messi želi tudi v Savdski Arabiji zasenčiti Ronalda

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sta najboljša nogometaša tisočletja, za mnoge najboljša vseh časov. Že 20 let podirata različne strelske rekorde, toda njuni klubski karieri sta v zatonu. Ronaldo je lani odšel v Savdsko Arabijo, kjer se je nedavno mudil Messi, ki je očitno na izhodnih vratih Paris Saint-Germaina. Če sta Portugalec in Argentinec doslej štela zadetke in lovorike, pa se njuno rivalstvo vse bolj seli v finančne vode ...

Ronaldo je po zadnji Forbesovi lestvici največjih zaslužkarjev med športniki na vrhu izpodrinil Messija, ki pa bi lahko v tem letu vrnil udarec, če bo tudi njega iz Evrope zvabila »nespodobna ponudba« arabskih šejkov.

Kdo se je uvrstil v prvo deseterico po zaslužku, kakšne so Messijeve možnosti, zakaj je dobil kazen PSG?