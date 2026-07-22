Lipowitz zaradi zloma ključnice najverjetneje ob Vuelto in svetovno prvenstvo

Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipowitz bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med torkovo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj šest tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno opomogel za zadnje vrhunce sezone.

Čeprav je dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel ekipi Red Bull zagotovil drugo zaporedno etapno zmago na Touru, je nesreča, zaradi katere je Lipowitz odstopil od dirke, pretresla vse.

»Pogrešali ga bomo ne le v boju za stopničke, temveč tudi kot človeka. Danes smo zmagali, a to zame ni trenutek čistega veselja. Žal mi je tudi za Remca, saj razmere tukaj niso ravno rožnate,« je dejal vodja ekipe Ralph Denk.

Ralph Denk, vodja ekipe Red Bull, meni, da so možnosti za skupno zmago sedaj nične. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Lipowitz je bil takrat še v bolnišnici. Petindvajsetletnik si je v hudem padcu med vožnjo na čas zlomil ključnico. Kolesar, ki je lani na dirki po Franciji zasedel tretje mesto, je bil vidno pretresen.

Njegova sezona je praktično končana, saj bo predvidoma odsoten vsaj šest tednov.

Malo verjetno je, da bo pravočasno okreval za nastop na Vuelti (od 22. avgusta do 13. septembra) ali svetovnem prvenstvu v Montrealu (od 20. do 27. septembra). V najboljšem primeru bi lahko računal na jesenske enodnevne dirke v Italiji, na primer dirko po Lombardiji (10. oktober).

Ekipa Red Bull zdaj vse stavi na Evenepoela. Belgijec je skupno na drugem mestu za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za štiri minute in 32 sekund.

O možnostih za skupno zmago Evenepoela pa je Denk obupano dodal: »Vedno sem govoril, da moraš biti v primeru kakršnih koli težav tekmecev pripravljen izkoristiti priložnost. A v neposrednem dvoboju ne vidim možnosti za uspeh.«

Vsi kolesarji na Touru opravili protidopinške teste

Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je v torek zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje (Ita).

V izjavi Ita potrjuje, da je bil 20. julija 2026, na dan počitka na dirki po Franciji, izveden obsežen postopek odvzema krvi.

»V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji; gre za del protidopinškega programa Ite, ki temelji na obveščevalnih podatkih in oceni tveganja za to dirko,« so dodali pri neodvisni organizaciji, na katero je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) leta 2021 prenesla izvajanje protidopinškega programa.

Več ekip na dirki po Franciji, med njimi Red Bull-Bora, Decathlon-CMA CGM in Groupama-FDJ, je v torek potrdilo, da so jih prejšnji dan obiskali inšpektorji Ite.

Za razliko od testov, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar in ki jih mnogi kolesarji smatrajo za nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob bolj običajnih urah, čeprav so nekateri športniki že ležali v postelji.