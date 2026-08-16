Liza Šajn za konec v Birminghamu najhitreje letos

Finka Alisa Vainio je postala evropska prvakinja v maratonu, edina slovenska predstavnica Liza Šajn pa je zadnji dan evropskega prvenstva v Birminghamu osvojila 17. mesto. Šajn je 42,2 kilometra dolgo preizkušnjo končala v času 2:31:22 in dosegla svoj najboljši izid v letošnji sezoni. Njen osebni rekord znaša 2:29:33.

Osemindvajsetletna Vainio je narekovala ritem praktično od starta do cilja in prepričljivo slavila z rekordom evropskih prvenstev 2:22:26. Prejšnji rekord Francozinje Christelle Daunay iz Züricha 2014 je izboljšala za skoraj tri minute, najbližje tekmice pa je ugnala za skoraj pet minut. Srebro je osvojila Madžarka Lili Anna Vindics-Toth, bron pa Britanka Abbie Donnelly. V ekipni razvrstitvi so slavile Britanke pred Italijankami in Špankami.

Tudi moški maraton se je končal z rekordom prvenstev. Nemec Amanal Petros je tekmecem pobegnil v drugi polovici preizkušnje in zmagal v času 2:09:11, s čimer je za 40 sekund izboljšal rekord Belgijca Koena Naerta iz Berlina 2018. V zaključku se mu je močno približal Italijan Pietro Riva, ki je zaostal le sedem sekund, bron pa je z desetimi sekundami zaostanka osvojil Izraelec Gashau Ayele. Ekipni naslov je pripadel Izraelu pred Nemčijo in Francijo.

Slovenska reprezentanca je tako svoje nastope v Birminghamu že končala, prvenstvo pa se bo sklenilo z večernim programom in zadnjimi osmimi končnimi odločitvami.