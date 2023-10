Ljubljana gosti Olimpijski festival: otroci in mladi v Parku zvezda

Otrokom in mladim se bo konec tedna na Kongresnem trgu v Ljubljani v okviru Olimpijskega festivala predstavilo 39 športnih zvez in devet organizacij. Letošnji festival izpostavlja tudi pomen medgeneracijskega športnega povezovanja, zato so dobrodošli tudi starši, dedki in babice, so sporočili organizatorji festivala.

Olimpijski festival je namenjen otrokom in mladim od petega do 17. leta starosti. Letos so organizatorji še posebej poudarili sporočilo, da je šport namenjen vsem, zato poleg otrok na dogodke vabijo tudi starše, dedke in babice. Z igro, izzivi, druženjem in zabavo se je najbolj sproščeno in pristno igrati in pri tem krepiti vezi med seboj, so organizatorji zapisali na spletni strani.

Od sobote zjutraj do nedelje in Foksijeve predstave

Letošnji Olimpijski festival bo obarvan tudi trajnostno. Obiskovalci se bodo lahko udeležili dveh izzivov, ki bosta ozaveščala o skrbi za okolje. Evropska hiša se bo predstavila z izzivom Koš zaobljub, predstavili pa se bosta tudi maskota festivala Foksi in Zeleni pingvin, maskota projekta, ki ga izvaja Iskraemeco. Projekt je rešitev za pametna mesta, ki izobražuje in vključuje prebivalce ter podpira mesta pri njihovih prizadevanjih, da postanejo ogljično nevtralni, so sporočili organizatorji.

Tudi za tiste, ki niso športni navdušenci, bo poskrbljeno, saj bo na voljo tudi pester spremljevalni program. Otroci bodo med drugim lahko prijateljem poslali posebne, unikatne, na festivalu izdelane razglednice. Tudi letos bo Olimpijski festival tradicionalno potekal v središču Ljubljane na Kongresnem trgu in parku Zvezda. Začel se bo danes ob 10. uri s slovesnim olimpijskim protokolom in prižigom ognja ter se zaključil v nedeljo s Foksijevo predstavo.