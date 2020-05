Ljubljana ostala brez dirkališča za spidvej

Otvoritev ljubljanske proge leta 1963

Otvoritvene tri kroge je leta 1963 v svojem poslovilnem nastopu odpeljal takrat 57-letni Ludvik Starič. FOTO: AMTK Ljubljana

Pozabili na urejanje dokumentov

Razcvet ljubljanskega spidveja

Prvo ime ljubljanskega spidveja je bil nedvomno Matej Žagar (z rdečo čelado). FOTO: Jože Suhadolnik

Najem proge

Ljubljana je ostala brez dirkališča za spidvej, kajti od konca maja AMTK Ljubljana ne more več uporabljati proge v športnem parku Ilirija v Zgornji Šiški. To seveda pomeni, da v Ljubljani ne bomo več videli tekmovanj v spidveju, prav tako ljubljanski spidvejisti nimajo več možnosti za vadbo na domači progi, kar bo vsekakor vplivalo na njihovo delovanje.Spidvej ima v Ljubljani dolgo tradicijo. Prvo ljubljansko ovalno dirkališče za dirke z motocikli je bilo med obema svetovnima vojnama na tedanjem ljubljanskem letališču v ljubljanskih Mostah, tam, kjer je danes ljubljanski BTC. Na tem dirkališču so vozniki uporabljali tako imenovano tehniko vožnje »dirt track«, ki jo je v tridesetih letih prejšnjega stoletja pri nas najbolje obvladal. Ko so pri društvu Hermes ustanovili motociklistično sekcijo, so na svojem štadionu v Šiški – sedanjem štadionu Ljubljane – kolesarsko progo leta 1934 preuredili v progo za dirkanje, seveda tudi v dirt track tehniki, predhodnici spidveja. Leta 1948 so to progo preuredili v atletsko stezo.Po drugi svetovni vojni so bile sprva v ospredju cestno hitrostne dirke po običajnih cestah. Ko pa je prišlo do nekaterih hudih nesreč in so takšne dirke prepovedali, je tudi v Sloveniji večjo pozornost dobil spidvej, ki je bil v Jugoslaviji sicer najbolj razvit na Hrvaškem. V sklopu teh prizadevanj je tudi Ljubljana dobila novo progo za spidvej, ki so jo zgradili na štadionu Ilirije v Zgornji Šiški. Otvoritev je bila leta 1963, otvoritvene tri kroge je v svojem poslovilnem nastopu odpeljal takrat 57-letni Ludvik Starič.Zagnani športni delavci v AMTK Ljubljana so po otvoritvi proge dograjevali dirkališče v Zgornji Šiški. Zgradili so sodniško tribuno na štartno-ciljnem prostoru, bokse za tekmovalce, prostore za delovanje športnih funkcionarjev … Ob vsem tem pa so očitno pozabili na urejanje pravnih oziroma lastniških zadev, kot so vpisi objektov oziroma lastnine v zemljiško knjigo, kar je bilo v času družbene lastnine po svoje tudi razumljivo. Na dirkališču so prirejali zanimiva domača in mednarodna tekmovanja, ki so vedno privabila veliko gledalcev. Tudi ljubljanski vozniki spidveja so postajali vse boljši in so se začeli uveljavljati tako v Sloveniji kot Jugoslaviji, pa tudi v svetu. Prvi je bil, ko je leta 1985 osvojil naslov republiškega prvaka, potem so prišli še drugi.je bil prvi član AMTK Ljubljana, ki je osvojil naslov jugoslovanskega prvaka v spidveju.Po osamosvojitvi Slovenije je ljubljanski spidvej doživel tekmovalni in organizacijski razcvet. Ljubljanski spidvejisti so začeli serijsko osvajati naslove državnega prvaka. Najprej je (še naprej) prevladoval Gregor Pintar, za njim žal že pokojni, ki je dosegel tudi odmevne rezultate na mednarodnih tekmovanjih, nato je žezlo prevzel, sin Francija Žagarja, ki je od leta 2002 osvojil vseh 18 naslovov državnega prvaka.Tudi organizacije prireditev, še zlasti pa skrbi za njihovo promocijo, so se lotili na inovativen način in na štadionu Ilirije smo videli številne zanimive prireditve, katerih osrednji del je bilo tekmovanje v spidveju, ob tem pa so organizirali še številne spremljajoče aktivnosti in dejavnosti. Gledalci so v Zgornji Šiški spremljali tudi vožnje nekaterih najboljših spidvejistov na svetu kot sta bila svetovna prvaka, Novozelandecin Američan, pa tudi nekaterih drugih vrhunskih voznikov.Med vozniki je prvo ime ljubljanskega spidveja nedvomno Matej Žagar, ki že vrsto let nastopa na dirkah za svetovno prvenstvo. Zmagal je na treh dirkah za SP, bil peti v skupnem seštevku prvenstva leta 2014, lani je bil deveti najboljši spidvejist na svetu. Ob njem je bilo v klubu še kar nekaj zelo obetavnih voznikov, a so večini poškodbe preprečile, da bi šli po Žagarjevih stopinjah. Tudi zanimanje med mladimi za ukvarjanje s spidvejem je vse bolj plahnelo in to se pozna tudi v številčnosti ljubljanskih voznikov spidveja. 398 metrov dolgo progo so tudi posodabljali. Največji korak za izboljšanje varnosti je bil narejen z namestitvijo zračnih blazin na izhodih iz zavojev, ki so bistveno zmanjšale možnost poškodb pri padcih voznikov - prej je bila proga obdana z leseno ograjo.Ko so se pojavile še težave z lastništvom proge in objektov, saj AMTK Ljubljana v zemljiški knjigi ni bil vpisan kot lastnik, je postajalo vse bolj jasno, da ljubljanski spidvej umira na obroke. Po dolgotrajnem sodnem sporu z Mestno občino Ljubljana je lastnik športnega parka Ilirija postala Zveza športnih društev Ilirija, AMTK Ljubljana pa je morala za najem (svoje) proge za spidvej skleniti najemno pogodbo. Ta se bo iztekla konec maja letos. Ker ZŠD Ilirija načrtuje preureditev nogometnih igrišč in za to potrebuje tudi zemljišče, po katerem poteka proga za spidvej, to pomeni njen konec.»Ob slovesu smo želeli pripraviti poslovilno dirko, a nam je to preprečil koronavirus, zato smo dirko odpovedali. Naše voznike smo že ob začetku sezone seznanili z razmerami glede uporabe proge in so oziroma bodo ustrezno prilagodili svoje dejavnosti. Spidveju se v AMTK Ljubljana še nismo odrekli, se pa zavedamo, da brez ustrezne proge nima dobrih obetov,« pravi predsednik AMTK Ljubljana