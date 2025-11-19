Ljubljančani na pragu lige prvakov

Odbojkarji kluba ACH Volley so na prvi tekmi zadnjega tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov slavili prepričljivo zmago. V Kragujevcu so s 3:0 (13, 20, 23) premagali igralce Radničkega. Ljubljančani so tako le še korak oddaljeni od nastopa v skupinskem delu lige prvakov.

Varovanci trenerja Igorja Kolakovića, ki srbske prvake odlično pozna, so v Kragujevac odpotovali odločeni, da ne ponovijo drame z obračunov prvega kroga, ko so se proti Dinamu iz Bukarešte izvlekli skozi šivankino uho. Nikakor niso želeli, da bi morali v Tivoliju na povratni tekmi trepetati do konca in da bi se morali spet reševati v zlatem nizu.

Zaradi tega je Kolaković že od začetka na igrišče poslal junaka povratne tekme proti Romunom, kapetana Tineta Urnauta, ki je v uvodnem nizu uspešno poveljeval svoji ekipi, v kateri je bil zelo razpoložen Luka Marovt. Ljubljančani so niz z lahkoto dobili po vsega 19 minutah igre.

Marovt prvo ime dvoboja

V drugem nizu igra gostov ni bila več tako prepričljiva, a vseeno dovolj dobra za zmago. Čeprav so sredi niza nekajkrat ušli za tri točke, so ga reševali šele v končnici. Pred njo so imeli le točko prednosti, nato pa se je trenerju ljubljanske ekipe posrečila menjava podajalca Gregorja Ropreta z višjim Alenom Šketom, svoje je z odličnimi servisi dodal Marovt in niz se je končal z izidom 25:20.

Po vodstvu ACH Volleyja s 6:2 v tretjem nizu je bilo videti, da ne bodo imeli težjega dela. A Srbi se niso vdali, po preobratu so vodili z 9:8, nato pa bili v prednosti vse do izida 18:17. A končnica je spet pripadla gostom, predvsem po zaslugi blokov Marovta in Pajenka.

Marovt je bil prvo ime dvoboja, v katerem se je pokazalo, da je srbska ekipa slabša od nizozemskega Oriona in Dinama iz Bukarešte, s katerima so Ljubljančani opravili v prvih dveh krogih. Mladi odbojkar iz Braslovč je dosegel 21 točk, štiri neposredno s servisom, tri pa z bloki. Tri bloke je dosegel tudi Ropret, Tonček Štern pa tokrat ni bil med najbolj razpoloženimi, dosegel je 12 točk.

Radnički – ACH Volley 0:3 (-13, -20, -23) Športna dvorana Jezero, gledalcev 800, sodnika: Kälin (Švica), Michlic (Poljska). Radnički Kragujevac: Vukmirović, Ćirović 8, Kostić 1 (1 as), Lopar 7 (2 bloka), Sekulić, Vidović, Stašević, Gajović 4 (2 bloka), Bojović 12, Banković 2 (1 blok), Kovač 7, Hadžimehmedović, Živanović. ACH Volley: T. Štern 12 (1 blok), Pajenk 6 (2 bloka), Jo. Kržič, Šket 1 (1 blok), Najdič, Marovt 21 (4 ase, 3 bloke), Šen, Ja. Kržič 4 (1 as), Klobučar, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 3 (3 bloke), Urnaut 4 (1 blok), Verdinek.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Tivoliju.