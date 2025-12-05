Ljubljanski hokejisti z domačo zmago nad Villachom

Ljubljančani so v nizu tekem po sistemu toplo-hladno, ko na eni tekmi zmagajo, na naslednji pa izgubijo, danes spet prišli do pozitivnega izkupička. Z zmago so ostali v stiku z vrhom lige, na lestvici zdaj spet tretji, pomembna pa je bila tudi učinkovitost, saj so po treh sušnih tekmah z vsega tremi doseženimi goli tokrat prišli do številke šest.

Danes je bil v ljubljanski postavi že zadnja odmevna okrepitev, slovenski reprezentant Jan Drozg. Prav on je imel najlepšo priložnost za domače v prvi tretjini, ki se je sicer končala brez zadetkov.

A sledila je odlična druga tretjina. Prelomni trenutek je bila prva beljaška kazen na tekmi. Domači so pritisnili in Marcel Mahkovec je plošček potisnil v mrežo. Sodniki so šli sicer pogledat posnetek zaradi morebitne igre z nogo, a je gol obveljal. Zadetek je dal krila zmajem, ki so potrebovali le 21 sekund, da so dosegli še enega. Tokrat je bil v eni glavnih vlog Drozg, ki je natančno podal pred vrata, tam pa je Zach Boychuk le podstavil palico.

Beljačani so bili v šoku, kar so Ljubljančani znali izkoristiti. Konec strelskega krča na zadnjih tekmah je napovedal tretji zadetek, ko se je vratar Joe Cannata, misleč, da je pokril plošček, ulegel na led. A je domačim napadalcem uspelo plošček zbezati pred gol, od koder ga je pod prečko poslal Alex Petan.

Ni pa še bilo konec veselja za navijače v Tivoliju, Jaka Sodja je v najboljšem trenutku, manj kot pol minute pred koncem tretjine, dosegel še četrti gol, ko je pod Cannato plošček zbezal čez golovo črto.

Ko so domači v podobnem ritmu nadaljevali v zadnji in v 53. minuti po golu Marlyja Quinca povedli že s 5:0, se je zdelo, da bo konec tekme zgolj formalnost.

A so se zeleno-beli prehitro sprostili, Beljačani pa so to znali kaznovati. Hitro so znižali na 1:5, potem pa v manj kot minuti pred koncem tekme dosegli še dva gola in nato že štiri minute pred koncem poskusili še brez vratarja. A se je v teh ključnih trenutkih z odlično obrambo izkazal domači vratar Lukaš Horak. Vse dvome je nato razblinil Žiga Pance z zadetkom na prazna vrata.

Naslednjo tekmo bodo zmaji igrali v nedeljo v Innsbrucku; s Tirolci, ki sicer na lestvici zasedajo predzadnje mesto, imajo v tej sezoni še neporavnane račune. Odigrali so že tri dvoboje, v gosteh visoko zmagali (9:3), so pa oktobra in novembra na skoraj enak način izgubili tekmi doma po podaljšku s 5:6 in 6:7.