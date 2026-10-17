Rekordni Vid Botolin in Klara Lukan junaka na prvi dan ljubljanskega maratona

Vid Botolin in Klara Lukan sta po pričakovanjih zmagala na 10 km v okviru 30. ljubljanskega maratona in ubranila naslova. Botolin je s časom 28 minut in 43 sekund izboljšal tudi slovenski rekord v cestnem teku, ki ga je s časom 28:45 Jan Kokalj 16. maja letos tekel v Trstu. Lukan je tekla 31:23.

Član celjskega Kladivarja je izboljšal tudi rekord proge, ki ga je lani postavil s časom 29:44. »Glede na treninge sem pričakoval rekord proge, verjetno tudi državnega. V zadnji kilometer sem prišel zelo svež, ostal potrpežljiv in v zaključku še pospešil,« je za STA povedal Botolin, ki je večji del druge polovice pretekel sam. Drugo mesto je osvojil Slovak Filip Jančík (29:34), tretji je bil Rok Markelj (30:41).

Botolin bo po koncu sezone nekaj časa namenil počitku, nato pa se bo odpravil na višinske priprave v Kenijo. Njegov naslednji cilj je nastop na 3000 metrov na marčevskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Valencii.

Tekači na ljubljanskih ulicah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Še prepričljivejša je bila v ženski konkurenci Klara Lukan, ki je najbližjo zasledovalko, Hrvatico Marcelo Jokić (33:40), prehitela za več kot dve minuti. Tretja je bila Lea Haler (35:14). Članica ljubljanskega Slovana sicer ni izboljšala lanskega rekorda proge (30:54).

»Tokrat nisem lovila časa, saj sem se na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih lažje poškodovala in morala prekiniti treninge. Zato sem z nastopom zelo zadovoljna,« je dejala Lukanova, ki je pohvalila tudi odločitev organizatorjev, da desetkilometrsko preizkušnjo prvič izpeljejo dan pred maratonom in polmaratonom.

Za Klaro Lukan je najuspešnejša sezona doslej. Spomladi je kot prva Evropejka deset kilometrov na cesti pretekla v manj kot 30 minutah, postavila je tudi slovenski rekord v polmaratonu. Pred nadaljevanjem kariere jo čakajo višinske priprave v Keniji, tekmovalnega programa za prihodnjo sezono pa še ni določila.