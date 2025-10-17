Ljubljanski maraton 2025: cestne zapore in trase vseh tekov

Letošnji NLB Ljubljanski maraton bo zvabil v Ljubljano več deset tisoč tekačev in navijačev, ki bodo morali upoštevati tudi potek tras vseh tekov in cestne zapore. Preverili smo seznam cestnih zapor v času maratona in dodali opise vseh zapor, ki jih lahko preverite v posebni tabeli.

Nekatere ceste in ulice v središču metropole bodo na posameznih odsekih zaprte že nekaj dni pred prvim dejanjem letošnjega tekaškega spektakla, večina pa v soboto in nedeljo. Glavno dogajanje – in posledično največ cestnih zapor – bo po tradiciji na Dunajski in Slovenski cesti. Več v spodnjih priponkah.

Trasi polmaratona in teka na 10 km FOTO: Delo

Trasa maratona FOTO: Delo

Popoln opis cestnih zapor v času letošnjega ljubljanskega maratona. FOTO: Delo