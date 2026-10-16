Ljubljanski maraton 2026: cestne zapore, trase in program

Ljubljana bo konec tedna v znamenju 30. NLB Ljubljanskega maratona, ki bo prinesel tudi številne prometne omejitve. Prve cestne zapore v mestnem središču veljajo že od srede, glavne pa bodo v soboto, 17., in nedeljo, 18. oktobra. V soboto se bodo ceste zunaj središča postopoma zapirale od 16. ure, v nedeljo pa že od 8. ure. Promet bo najbolj oviran na Slovenski in Dunajski cesti ter drugih ulicah ob trasah tekaških preizkušenj.

Zaprti bodo tudi nekateri priključki ljubljanske obvoznice. Večina omejitev bo v soboto odpravljena do 19. ure, v nedeljo pa predvidoma do 16. ure. Spremenjene bodo tudi trase mestnih avtobusov. Organizatorji voznike pozivajo, naj pravočasno preverijo zapore in načrtujejo alternativne poti. Vse našteto, kot tudi program prireditve, lahko preverite spodaj.

Popolne zapore v času prireditve :

- Kongresnega trga od četrtka do nedelje do 24. ure;

- Trga republike od srede do nedelje do 24. ure;

- Šubičeve ulice (od Prešernove ulice do Slovenske ceste) od sobote od 5.00 do nedelje do 24. ure, z izjemo dovoza v garažne hiše (GH) Šubičeva pod Trgom republike;

- Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste) z izjemo dovoza v GH Kongresni trg) od petka, od 10.00 do nedelje do 22. ure;

- Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste) v soboto od 8.00 do nedelje do 20. ure;

- Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste) v nedeljo,od 5.00 do 16. ure;

- GH KONGRESNI TRG: v soboto od 7.00 do 19.ure in nedeljo od 6.30 do 16. ure;

- parkirna mesta po trasi šolskih tekov v soboto, od 9.30 do 19. ure;

- parkirna mesta po trasi maratona in polmaratona v nedeljo od 7.00 do 17. ure;

- parkirna mesta v Vegovi ulici od četrtka do nedelje do 24. ure.

Zapore cest na letošnjem NLB Ljubljanskem maratonu. Foto Infografika

Opisi zapor na letošnjem NLB Ljubljanskem maratonu. Foto Infografika

Tarasa maratona na letošnjem NLB Ljubljanskem maratonu. Foto Infografika