Lukanova in Botolin obraza jubilejnega bankovca

Davnega 27. novembra 1996 je bilo na prvi izvedbi Ljubljanskega maratona 673 tekačev in tekačic. Trideset let kasneje je že konec maja, torej skoraj pet mesecev pred dogodkom, ki bo 17. in 18. oktobra 2026, na Timing Ljubljana prispelo že 9475 prijav. Kot se spodobi, je ob jubilejnem 30. Ljubljanskem maratonu NLB izdala poseben spominski bankovec, na katerem sta upodobljena odlična slovenska atleta, Klara Lukan in Vid Botolin, rekorderja ljubljanske 10-kilometrske razdalje.

Barbara Železnik (levo) in Matko Mioč (desno) sta se fotografirala z Botolinom in Lukanovo v Muzeju bančništva na Čopovi ulici 3. FOTO: NLB

»Zelo smo ponosni, kako se Ljubljanski maraton razvija. Od leta 1996 ga je zaznamovala organska rast, vrhunec je bilo leto 2015, ko smo imeli 16.591 tekačev, potem pa je šla krivulja navzdol. Za nameček nas je presekala korona, zaradi katere je maraton leta 2020 odpadel, leta 2021 pa je bilo samo 4000 udeležencev. Potem pa se je začel neverjeten vzpon, lani smo presegli rekord s 16.808 tekači, ko so prišli v cilj. Letos pa ob obletnici pričakujemo še večji odziv, ki ga nakazujejo tudi zgodnje prijave,« je nad zanimanjem navdušena direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik in je ob tem izročila cvetje Klari Lukan, ki je letos v Španiji kot prva Evropejka pretekla 10 km pod 30 minutami (29:51).

Železnikova je izročila šopek cvetja evropski rekorderki. FOTO: P. Z.

Bankovec – v obtok jih bo šlo 5000 – je atletoma izročil direktor NLB MUZA, Zavoda za upravljanje kulturne dediščine, Matko Mioč. »V čast mi je, da sem lahko obraz spominskega bankovca. Hvaležna sem za vso podporo,« je bila vesela Lukanova, ki jutri odhaja v Manchester, kjer jo v nedeljo čaka nov tek na 10 km.

Letošnja novost Ljubljanskega maratona je, da bo tek na 10 km v soboto, teka na 21 km in 42 km pa v nedeljo. Železnikova je ob tem poudarila, da bodo tekači na najkrajši razdalji imeli enako podporo kot vsi nedeljski.