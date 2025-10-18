  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Po 20 letih je napočil čas, ko je domači maraton postal glavni cilj

    Primož Kobe je lani uresničil napoved in izboljšal dosežek Romana Kejžarja iz davnega leta 1998 ter postavil nov slovenski rekord. Letos želi teči še hitreje.
    Primož Kobe se je lani veselil rekorda. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Primož Kobe se je lani veselil rekorda. FOTO: Matej Družnik
    Peter Zalokar
    18. 10. 2025 | 07:00
    12:23
    A+A-

    Lani je bila želja prirediteljev Ljubljanskega maratona, da bi naš glavni as Primož Kobe uresničil napoved in izboljšal dosežek Romana Kejžarja iz davnega leta 1998 ter postavil nov slovenski rekord v teku na 42,195 kilometra. Bilo je tesno in napeto, šlo je za las. S časom 2:18:21 je Novomeščanu uspelo za pičlo sekundo. Letos si 44-letni atlet obeta, da bo znamka še malce bolj prepričljiva ...

    Lepo se je izšlo lani, mar ne?

    Ja, res, zelo sladka zmaga. Dober občutek je, ko veš, da si najhitrejši Slovenec na Ljubljanskem maratonu. Po eni strani sem bil vesel, ker sem uresničil napoved in postavil najboljši čas, toda pričakoval sem hitrejši tek. Sem pa to pustil za letos, kajti letos bo minilo 20 let, odkar sem tekel prvi maraton v Ljubljani. To je bilo leta 2005 in zdaj je jubilej. Verjamem, da lahko rekord popravim za več kot kakšno sekundo. Upam, da bo vreme lepo in mi bo šlo na roko. 

    2:18:21

    je lanski slovenski rekord Primoža Kobeta na Ljubljanskem maratonu.

    Kaj je šlo lani narobe, če je vprašanje sploh na mestu glede na to, da se postavili slovenski rekord?

    Lani sem imel kar nekaj težav na progi. Nisem imel narekovalca tempa, ker moj prijatelj iz Kenije ni dobil pravočasno vizuma in je ostal doma. Bil sem na pravi strani ure, toda nekje na 40. kilometru sem že bil malce zadaj. Na koncu sem krepko pospešil, da se je izšlo ravno za to sekundo. Letos je novo leto, zdravje je v redu, forma je. Računam na najboljše.

    Naš najboljši maratonec si obeta izboljšanje dosežka. FOTO: Matej Družnik
    Naš najboljši maratonec si obeta izboljšanje dosežka. FOTO: Matej Družnik

    Koliko vam pomeni podpora gledalcev ob progi, lani ste prav njej pripisali levji delež zaslug, da ste na koncu zbrali dovolj moči?

    Navijači mi res ogromno pomenijo. Kriki, vzkliki, navijanje. Imel sem občutek, da imam podporo vso progo. V zadnjem kilometru pa so ponoreli, kot da gre za svetovni rekord. Vzdušje je bilo izjemno in moram se zahvaliti vsem, ki so me bodrili. Vabim jih tudi letos v še večjem številu.

    2:04,58

    je čas, ki ga je Sisay Lemma iz Etiopije v Ljubljani pretekel leta 2018.

    V lepih pogojih bi utegnil pasti tudi absolutni rekord, ki je že zdaj izjemen, leta 2018 ga je postavil Etiopijec Sisay Lemma z 2:04,58.

    To je res vrhunski čas in nas postavlja ob bok največjim maratonom. V resnici je tudi res težko pripeljati tako dobre atlete. Mi smo imeli srečo, da smo imeli izrednega Sisaya Lemmo. V svetu je nekaj vrhunskih tekačev, a imajo ti vendarle omejeno število maratonov, na katerih lahko nastopijo. Mi imamo super čas, verjamem pa, da ga lahko še izboljšamo, kajti v zadnjem času so časi res nori.

    42,195

    kilometra je uradna razdalja maratona.

    Kaj si obetate od letošnjega maratona, ne samo časovno?

    Najlepše je tekmovati doma. Vedno sem si želel tudi v Ljubljani postaviti zares dober čas., toda vedno so bila velika tekmovanja in to ni bil vrhunec sezone. Zdaj pa sem si to zastavil kot glavni cilj. Delam na tem in vesel sem, da nas Ljubljanski maraton podpira. Zelo bom užival, poteg tega pa bom, verjamem, tudi nekaj doprinesel.

    Letos je novo leto, zdravje je v redu, forma je. Računam na najboljše.

    Z zahvalo za podporo ste verjetno mislili na projekt Top Team, v kateri je pet izjemnih domačih tekačev, poleg vas še Nina Gubanc, mladi Jakob Medved, reprezentantka Klara Lukan in Vid Botolin.

    Seveda. Na nek način je bila tudi moja zamisel, da bi še bolj razvijali tek na dolge proge v Sloveniji. Tekači potrebujemo podporo, trening je zelo zahteven, trenira se dvakrat dnevno in ob tem ni mogoče delati še kaj drugega. Med treningi moraš praktično ves čas počivati. Takšne rezultate je težko doseči in poslanstvo Ljubljanskega maratona vidim v tem, da podpira tekače na dolge proge, kakršna je Klara Lukan, in mlade tekače, ki prihajajo, da lahko pokažejo svoje ambicije in sposobnosti na domači tekmi, kjer je veliko gledalcev in kjer je podpora največja. 

    V Bostonu je aprila zmagal med tekači nad 40 let. FOTO: Eric Canha/Reuters
    V Bostonu je aprila zmagal med tekači nad 40 let. FOTO: Eric Canha/Reuters

    Bili ste na mnogih maratonih po svetu, kam se uvršča ljubljanski? Kaj so njegove prednosti, kaj mogoče slabosti?

    Če nič drugega, se od vseh maratonov na svetu se razlikuje po tem, da župan (Zoran Janković; op. p.) vsakemu, ki pride v cilj, da »petko«. Posebno je tudi vzdušje z glasbeno skupino Stroj, ki daje s svojim tolkalskim ritmom že na štartu takšno vzdušje, da si takoj rečeš: 'Ja, to je pa Ljubljanski maraton'. Sicer pa je zelo dobro organizirana prireditev, ki lahko gre ob bok največjim. Manjka pa še več tekačev. Letos so številke spet relativno velike, lahko pa še rastemo in posledično bo rasla tudi organizacija in vse drugo, kar gre zraven.

    Pri tekmi na dolge proge je najbolj pomembno, da se začne počasneje. Ne prehitro.

    Direktorica Barbara Železnik je tukaj v mestni hiši, kjer se pogovarjava, omenila, da bi si želela, da bi bila trasa maratona označena. Kaj je s tem mislila? Kaj to točno pomeni?

    Maraton se označi, ker je veliko ovinkov in običajno se po idealni liniji nariše modra črta. Tukaj v Ljubljani si sicer bolj predstavljam zeleno črto. Vsekakor se mora ločiti od belih oznak za avtomobile, da ne moti prometa. Z idealno linijo tekači vemo, kje je najkrajša pot do cilja. Sploh tisti počasnejši, ki ostanejo sami, lahko pretečejo tudi 43 kilometrov ali več, črta pa jim pomaga najti idealno linijo. V tujini se naredi večer pred maratonom in je drugačna od običajnih oznak na cestišču. Morda pa se zgodi prihodnje leto ob 30. obletnici.

    Kakšen nasvet bi dali maratoncem, ki niso profesionalno vpeti v tek kot vi? Ali morda tistim, ki bodo tekli prvič?

    Ključen je začetek. Pri teku na dolge proge je najbolj pomembno, da začneš počasneje. Ne prehitro. Potem lahko sproti oceniš, koliko si sposoben in izbereš ustrezen ritem. To je res najbolj pomembno. Potem tudi, da se primerno oblečeš. Z daljšim tekom se pregrevamo in pogosto se zgodi, da je preveč ljudi preveč oblečenih. Pri polmaratonu in zlasti maratonu je pomembno, da dovolj pijejo in vnašajo ogljikove hidrate, razne gele in energijske pijače. Nič ni narobe, če se ustaviš na vsaki okrepčevalni postaji.  

    Naš maraton je že postal znamka, sploh na področju Balkana, kjer velja za najboljšega, pa tudi v Evropi se čedalje bolj uveljavlja.

    Kako je glede obutve, nekateri imajo kar precejšnje težave z žulji, odpadajo nohti ...

    To je zato, ker večina ljudi kupuje premajhne tekaške copate. Ti morajo biti vsaj pol centimetra, še bolje centimeter, večji, zato da lahko stopalo diha spredaj in zadaj. Copati morajo biti prej preizkušeni, utečeni, nikakor ne novi, prav tako ne prestari, ker potem je pena že uničena in ni dovolj odbojnosti. Profesionalni tekači pri obutvi vedno najbolj iščemo odbojnost, ki vrača energijo. 

    Profesionalci imate raje nižje temperature, organizatorji pa si obetajo več sonca, da bi bilo ob progi več ljudi. Kako gledate na to?

    Meni je najbolj všeč, kadar je hladno jutro in da se potem naredi sonce in da je visok pritisk. Meni bolj ustreza mraz kot vročina.

    Kakšne so vaše ambicije za naprej?

    Letos tečem še Ljubljano, aprila sem bil v Bostonu, kjer sem bil veteranski prvak, torej zmagal v kategoriji masters, na kar sem zelo ponosen, saj je Boston najbolj prestižen v tem smislu.  Lani sem bil drugi, letos pa sem zmagal. (čas 2:19:45; op. p.). Naslednji izziv je Sevilla februarja prihodnje leto. Veselim se malo počitka, ki pride po tej nedelji. 

    Dvajset let je od njegovega prvega teka na Ljubljanskem maratonu. FOTO: Roman Šipić
    Dvajset let je od njegovega prvega teka na Ljubljanskem maratonu. FOTO: Roman Šipić

    Ste že v zrelih maratonskih letih, kako pomembno se vam zdi predajanje znanja naprej?

    Zelo. Imam že kar nekaj atletov, tudi atraktivnih tekačev. Že precej se ukvarjam s trenerskim delom in v prihodnje se bom temu še bolj posvetil. 

    Mogoče bo naslednje leto še zadnje profesionalno, potem bosta v ospredju užitek in prenašanje znanja na mlajše.

    Kakšno prihodnost napovedujete Ljubljanskemu maratonu?

    Sem optimist. Vidimo, da je spet več prijav, da se razvija, da se vsako leto dodajajo nove vsebine in je vse na višji ravni. Mislim, da bodo to ljudje sprejeli. Naš maraton je že postal znamka, sploh na področju Balkana, kjer velja za najboljšega, pa tudi v Evropi se čedalje bolj uveljavlja. Težko seže k največjim, vendar menim, da to niti ni cilj. Nekatera mesta so toliko večja in imajo veliko večje proračune, zato njim nikdar ne bomo mogli konkurirati s 300.000 prebivalci. Vsekakor pa je naš maraton na pravi poti. Naslednje leto bo 30. obletnica, kar je lepo.  

    Res lepo, a letos bo tudi 20 let od vašega prvega nastopa, kakšni so spomini?

    Spomnim se, da sem bil zelo neizkušen. Da sem tekel v »pajkicah«, ker je bilo zelo hladno. Imel sem dolge rokave, kar je bila napaka. Čas je bil 2:53:26.

    Verjamem, da lahko rekord popravim za več kot kakšno sekundo.

    Je bilo potem vsako leto boljše?

    Da, že naslednje leto sem šel že 2:42, potem 2:38. Nato v Ljubljani kar nekaj časa nisem nastopil. Vrnil sem se na polmaraton in tekel 1:04, kar je bil takrat zelo dober čas, rekordni. 

    Vam je Roman Kejžar čestital za lanski rekord?

    Je, seveda. 

    Koliko časa boste še vztrajali?

    Sem že bolj proti koncu. Vsako leto je malo težje, daljša je regeneracija, malenkost manjša največja hitrost, a za maraton še vedno dobra. Tečem sicer za rezultat in da se dokazujem, po drugi strani pa tudi uživam. Zavedam se pa, da ni več tako kot pred desetimi leti, ko sem bil na vrhuncu moči. Vsekakor bom še tekel, bomo pa še videli, na kakšni ravni. Mogoče bo naslednje leto še zadnje profesionalno, potem bosta v ospredju užitek in prenašanje znanja na mlajše.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Ljubljanski maraton

    Barbara Železnik: Postajamo vse manj balkanski maraton

    Ljubljanskega maratona si skoraj ne znamo predstavljati brez Barbare Železnik. Direktorica Timing Ljubljana je z njim povezana skoraj od začetka.
    Peter Zalokar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V petkovem Delu

    Posebna priloga NLB Ljubljanski maraton 2025

    V posebni prilogi vse o letošnjem tekaškem prazniku v Ljubljani, tudi nasveti za zadnji dan pred tekom in cestne zapore v času maratona.
    15. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Pričakovanja tekačev

    Kaj žene tekače na ulice Ljubljane

    Osebne zgodbe razkrivajo, zakaj je Ljubljanski maraton več kot le tek – je praznik skupnosti, vztrajnosti in premagovanja sebe.
    Žan Urbanija 17. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Tekaški spektakel

    Ljubljanski maraton 2025: cestne zapore in trase vseh tekov

    Letošnji ljubljanski maraton bo zvabil v Ljubljano več deset tisoč tekačev in navijačev, ki bodo morali upoštevati tudi potek tras vseh tekov in cestne zapore.
    17. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Pred maratonom

    Kako se v zadnjih dneh najbolje pripraviti za maraton ali tek

    S tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom o tem, kaj je ključno v zadnjih dneh priprav na maraton.
    Lucijan Zalokar 16. 10. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenska napoved

    Kakšno vreme čaka tekače na Ljubljanskem maratonu

    V preteklem tednu je bilo vreme suho, a hladnejše kot prejšnja leta.
    17. 10. 2025 | 07:52
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V petkovem Delu

    Posebna priloga NLB Ljubljanski maraton 2025

    V posebni prilogi vse o letošnjem tekaškem prazniku v Ljubljani, tudi nasveti za zadnji dan pred tekom in cestne zapore v času maratona.
    15. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    NLB 29. Ljubljanski maraton

    Brezplačni javni prevoz za navijače in tekače

    Ljubljano bo ta konec tedna preplavilo rekordnih skoraj 30.000 tekačev. Avtobusi LPP bodo vozili po obvozih.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    35 odstotkov vseh

    Na letošnjem ljubljanskem maratonu rekordno število tekačev iz tujine

    V primerjavi z lanskim letom je število prijavljenih višje kar za 27 odstotkov, tekačice in tekači bodo prišli iz 84 držav.
    7. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja nepremičnin

    Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

    Piran prodaja nepremičnine, a je kljub milijonom šele na 158. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.
    Boris Šuligoj 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni trgi

    Na borzah polom bančnih delnic

    Težave ameriških regionalnih bank sprožajo globalni preplah. Padle tudi delnice NLB.
    Karel Lipnik 17. 10. 2025 | 11:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Umeščanje energetskih objektov

    Zapleteni postopki umeščanja v prostor

    Gradnja energetskih objektov se sooča s številnimi izzivi. Predlogi za nujno celovito sistemsko reformo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    ljubljanski maratonprimož kobeatletikaroman kejžarBarbara Železnik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić spet čaral na parketu, a ni bilo dovolj za zmago LA Lakers

    Košarkarji LA Lakers so na pripravljalni tekmi proti Sacramento Kings tesno izgubili s 116:117. Luka Dončić je prispeval 31 točk, 5 skokov in 9 asistenc.
    Matic Rupnik 18. 10. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Hamas je predal truplo še enega izraelskega talca

    Hamas opozarja, da po dvoletni izraelski ofenzivi na Gazo ne najdejo vseh, ki so pokopani pod ruševinami.
    18. 10. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Marco Bezzecchi najhitrejši ob odsotnosti svetovnega prvaka Marca Marqueza

    Marco Bezzecchi z Aprilo je bil najhitrejši na sprinterski dirki za VN Avstralije. Odsotna tako svetovni prvak Marc Marquez kot njegov predhodnik Jorge Martin
    18. 10. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Katarina Venturini: Bila sem zahtevna, celo neusmiljena do sebe

    Zmaga ni evforija, ampak tiha potrditev, da si vse naredil prav, pravi podjetnica Katarina Venturini, ki je s plesom pridobila tudi poslovne lekcije.
    Petra Kovič 18. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Imajo poslanci deformirana vratna vretenca, da ne morejo odkimati suženjstvu?

    Ko sem o tem slišal in bral o domnevnem sramotnem izkoriščanju delavcev na Gorenjskem, so me prevevali občutki, kot so sram, jeza, bes in žalost.
    18. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Marco Bezzecchi najhitrejši ob odsotnosti svetovnega prvaka Marca Marqueza

    Marco Bezzecchi z Aprilo je bil najhitrejši na sprinterski dirki za VN Avstralije. Odsotna tako svetovni prvak Marc Marquez kot njegov predhodnik Jorge Martin
    18. 10. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Katarina Venturini: Bila sem zahtevna, celo neusmiljena do sebe

    Zmaga ni evforija, ampak tiha potrditev, da si vse naredil prav, pravi podjetnica Katarina Venturini, ki je s plesom pridobila tudi poslovne lekcije.
    Petra Kovič 18. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Imajo poslanci deformirana vratna vretenca, da ne morejo odkimati suženjstvu?

    Ko sem o tem slišal in bral o domnevnem sramotnem izkoriščanju delavcev na Gorenjskem, so me prevevali občutki, kot so sram, jeza, bes in žalost.
    18. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo