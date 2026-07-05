Ko dijak, študentka in 70-letnik skupaj trenirajo za Ljubljanski maraton

Ljubljanski maraton, ki bo 17. in 18. oktobra, letos praznuje okrogli jubilej, to bo že 30. izvedba najbolj množične športno-rekreativne prireditve v Sloveniji. Obeta se rekordna udeležba, kot kaže, se bo število tekačev prvič povzpelo prek meje 20.000. Novost je, da bo letos tek na 10 km že v soboto (16.30), ko bo tudi otroški tek (10.00), v nedeljo pa vrhunec na 21 in 42 km (9.00).

Mnogi se že resno pripravljajo na izziv, nekateri v štirih pripravljalnih skupinah, ki so od letos spet pod okriljem Ljubljanskega maratona. Tekači vadijo na štirih lokacijah, dveh ljubljanskih (Koseze, Kodeljevo) ter v Kranju in Domžalah. Na lep sončen dan smo obiskali skupino pri Koseškem bajerju, kjer vadbo vodita dva trenerja. Petra Forjanič ima začetno in rekreativno skupino, Boris Fluher pa maratonsko.

Petra Forjanič je zraven od začetka, torej deset let, sprva je bila tekačica, zadnja tri leta je trenerka.

Treninge vodita Boris Fluher in Petra Forjanič. FOTO: Blaž Samec

»V prvi skupini so praktično vsi začetniki, takšni, ki prej niso tekli več kot kilometer ali dva. Začeli smo aprila, cilj je, da na Ljubljanskem maratonu pretečejo 10 km. Zdaj že zmorejo v kosu teči 5 ali 6 km, do jeseni bomo stopnjevali formo, da bodo vsi zadovoljni in brez poškodb prišli v cilj. Začetniki so zelo različnih profilov. Imamo zelo mlade, srednješolke, študentke, potem pa imamo starejše, 50, 60 let. Zelo raznolika skupina, v kateri ima vsak svoj interes, skupno pa jim je to, da se želijo gibati in to je v skupini bolj 'luštno' delati. Želijo napredovati pod strokovnim vodstvom, malo bolj resno,« pove Forjaničeva.

Druga skupina pa so rekreativci. »Z nami so že več let. Z njimi sem že nekaj časa in lepo je videti, kako napredujejo skozi leta. Pa tudi tisti, ki so se pridružili na novo, so že pretekli 10 km ali pa so že v tem rangu, ko jih lahko štejemo med tekače. Boris mi je letos prevzel celotno hitro skupino, ki je napredovala v maratonsko skupino, vključno z enim 70-letnikom, ki ima letos cilj preteči 42 km. Mislim, da sem lahko samo ponosna na to. Jaz letos ne bom tekla, ker pričakujem otroka in bom oktobra že navijala z vozičkom. Potem pa se bom vrnila postopoma, kolikor mi bo telo dovolilo,« se veselega trenutka veseli Petra.

Priprave na Ljubljanski maraton so v polnem pogonu. FOTO: Blaž Samec

Eden od njenih varovancev je Fikret Bašanović, vedno nasmejani moški srednjih let: »Petra je super 'punca', dobra trenerka. Meni je poleg teka pomembno druženje, poleg tega, da se rekreiraš, skrbiš tudi za dobro duševno počutje. Smeh je pol zdravja, pravijo, in jaz uživam v skupini, ker se imamo fino. Tečemo vse leto, pozimi imamo zimske priprave, te so mi posebej všeč, ker ni tako vroče, manj je ljudi, zvečer teči z lučkami na glavah je prav lepo,« je zadovoljen Bašanović, sorodnik Elvisa Bašanovića, agenta nogometaša Benjamina Šeška.

Fikret Bašanović v skupini teče že deset let. FOTO: Blaž Samec

»Šalimo se in tečemo skupaj, srečujemo se ob praznovanju rojstnih dni. Smo kot velika družina, v tečajih sem že od vsega začetka, v tej srednji skupini pa sem že deset let. Vsako leto tečem v Ljubljani polmaraton, prijavim se še na pet ali šest drugih tekov. Ne lovim rezultata, prišel sem do te stopnje, ko samo uživam v teku. Poslušati moraš sebe, enkrat tečeš malo hitreje, drugič malo počasneje. Ponosen sem, da lahko kadarkoli pretečem 21 kilometrov. Tekel bom, dokler bom lahko,« še pove Bašanović.

Anja Perko Valič je že bolj »resna« tekačica. »Jaz sem v maratonski skupini sedmo leto, kakor sem štela po teh majčkah, ki jih dobimo. Pred tem sem tekla sama, potem pa spoznala, da za boljše rezultate potrebuješ strokovno vodenje, v tej skupini, ki jo vodi Boris, so treningi bolj strukturirani. Všeč me je, ker imamo manjše skupine. Prej sem se pridružila raznim tekaškim skupinam, kjer je bilo po 30 ljudi, tukaj pa je bolj prijateljsko vzdušje. Toda med treningi smo še vedno kar tekmovalni med sabo, s tem drug drugega vlečemo naprej. Zdrava tekmovalnost,« je povedala Perko Valičeva.

Anja Perko Valič je pred dvema letoma 42 km pretekla pod štirimi urami. FOTO: Foto Blaž Samec

Kaj je pri njej največji užitek pri teku? »Mislim, da ob koncu treninga, ta občutek, da si naredil nekaj dobrega zase. Doslej sem samo enkrat tekla 42 km na Ljubljanskem maratonu, predlani, cilj je bil teči pod štirimi urami in mi je uspelo. Na 21 km pa sem bila kakih štirikrat. Letos je želja 42 km, ampak bomo videli, kako bo šla sezona. Boris je nepopustljiv trener, ima dober občutek, kdaj nas je treba malo spodbosti, zna pa tudi prilagoditi trening vsakemu tekaču,« je Anja pohvalila trenerja.

Skupino je obiskala tudi direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik, navdušena, kako se jubilejni maraton razvija. Tudi ponovna vključitev tekaških skupin pod okrilje Ljubljanskega maratona je bila njena zamisel.

»Zdelo se nam je prav, da te skupine vključimo nazaj, zdaj je tekačev nekaj čez 100. Organiziranih je bilo že 10 brezplačnih tekov, naslednji bo 11. julija, potem še dva avgusta in septembra. Imamo tudi teke Gremo v Ljubljano, 19. septembra bo v Kamniku in 26. septembra v Grosuplju. Tretjega oktobra bo pri Koseškem bajerju Garminov tek, 10. oktobra Zmajev tek in ob koncu leta Božičkov tek,« je naštela Železnikova in zadovoljno postregla s podatkom, da je število prijav na Ljubljanski maraton že prebilo mejo 11.000, kar je 3300 več prijav kot lani ob tem času in 41-odstotna rast.

Barbara Železnik pričakuje rekordno udeležbo na maratonu. FOTO: Blaž Samec

Število tujcev narašča, zdaj jih je že skoraj 5000, največ iz Hrvaške, Srbije, Avstrije in Velike Britanije. »Če bo šlo tako naprej, bomo šli krepko prek meje 20.000, najbolj optimistična napoved pa je 24.000. Ob tem naj omenim, da bo kar nekaj tekačev v soboto teklo na 10 km (trasa je povsem nova; op. p.), v nedeljo pa na 21 ali 42 km. Maraton z vzponom tekaškega turizma tako postaja turistična destinacija,« pove Železnikova.

Najbolj jo veseli povečanje zanimanja za najdaljšo razdaljo. »Prijavljenih žensk je že 1000, moških 2800. V naši strategiji je bila želja 5000 na 42 km in menim, da jo lahko že letos dosežemo,« je še razkrila Barbara Železnik, ponosna tudi na t. i. Top Team, s katerim Ljubljanski maraton podpira slovenske tekače na srednje in dolge proge: »S tem uresničujemo poslanstvo, da tekačem tudi nekaj vrnemo nazaj. Slovenski tek napreduje, kar dokazuje tudi evropski rekord Klare Lukan, ki je že dve leti članica našega Top Teama.«