Lock Comanche preprečil tretjo zaporedno zmagoslavje posadki LawConnect

Posadka Lock Comanche je osvojila častni naslov na 80. oceanski jadralski tekmi Sydney-Hobart, s čimer se je končal poskus jadrnice LawConnect, da bi se veselila tretjega zaporednega naslova. LawConnect je na drugem mestu tokrat zaostal 47 minut, tretji je bil Scallywag s še 24 minutami počasnejšim časom.

Do pete zmage na 628 navtičnih milj dolgi klasični dirki sta 100-metrsko supermaksi jadrnico Comanche krmarila Matt Allen in James Mayo. Jadrnica je prečkala ciljno črto na reki Derwent v tasmanski prestolnici Hobart po dveh dneh, petih urah, treh minutah in 36 sekundah, pozdravili so jo sijoče sonce in stotine navijačev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Comanche ima v lasti rekord dirke, ki ga je postavila leta 2017, ko je končala v enem dnevu, devetih urah, 15 minutah in 24 sekundah. Naslove je osvojila tudi v letih 2015, 2019 in 2022.

Allen in Mayo sta imela težaven zadnji dan, saj se je veter spremenil v rahel severovzhodnik. Posadka se je v prvih 24 urah po odhodu iz pristanišča v Sydneyju na božični dan najboljše med vsemi borila z močnimi južnimi vetrovi.

Nato je posadka SHK Scallywag 100 danes zgodaj zjutraj prehitela Comanche in LawConnect ter več ur vodila ob vzhodni obali Tasmanije, pri čemer so bile te tri jadrnice med seboj oddaljene manj kot eno navtično miljo.

»Med dirko smo imeli veliko prednost,« je dejal kapitan Comanche Allen. »Zjutraj se je ta povsem stopila in smo morali dejansko znova začeti. Na dirki Sydney-Hobart doslej še nismo videli česa takega, da bi bile vse jadrnice tako blizu skupaj tako blizu cilja.«

Yacht LawConnect je regato začel najhiterje. FOTO: David Gray/AFP

Četrtina jih je odstopila

LawConnect pod vodstvom krmarja Christiana Becka se je drugo noč boril zaradi strganega jadra. Beck je dejal, da je razmišljal o odstopu, ker so bila potrebna obsežna popravila, ki so LawConnectu stala možnosti za hat-trick.

Posadka Comanche se je znova povzpela na prvo mesto, ko se je vodilna trojica približala Tasmaniji in se obrnil proti ciljni stranici, ter si med plovbo po reki Derwent ustvarila prednost devetih navtičnih milj.

»Želeli smo se jadrati čim bližje obali. To nam je sčasoma uspelo, saj je zapihal vetrič z obale in spet smo si pridobili prednost, ki smo jo čez dan nato le še povečevali,« je Allen povedal o zaključni taktiki zmagovalcev.

Več kot četrtina izmed 128 udeležencev je do nedelje zjutraj odstopila, bodisi zaradi poškodb jadrnic bodisi zaradi hude morske bolezni ali poškodb članov posadk. Regata velja za eno najtežjih jadralskih preizkušenj. Pogosto je to tudi smrtonosna dirka, lani sta dva jadralca umrla v ločenih nesrečah, ko so jadrnice premetavali viharni vetrovi in veliki valovi.

Mayo je povedal, da sta bila tokrat dva člana njegove posadke izločena, eden še preden so zapustili pristanišče v Sydneyju. »Tri minute po startu smo izgubili prvega člana, utrpel je precej hudo poškodbo, morda je imel zlomljena rebra,«je dejal Mayo. Drug član posadke se je poškodoval, ko je v razburkanem morju padel iz svojega mesta pri boku jadrnice.