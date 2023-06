Lodž je usoda slovenskih odbojkaric

V nadaljevanju preberite:

Odbojka je dinamičen šport, tekme moških in ženskih ekip so privlačne za oko, kdor je velesila v moški odbojki je več ali manj z izjemami tudi pri dekletih. Slovenska moška reprezentanca je kot trikratni evropski podprvak in četrta z zadnjega svetovnega prvenstva že pokazala, koliko velja, ženska izbrana vrsta še ni postorila tistega preboja, ki si ga v domovini želijo. Kadrovsko sestavljanje igralskega mozaika z vsemi najboljšimi je že nekaj let uganka, ki se še ni sestavila v pravi mozaik, a reprezentantke bodo letos imele dva velika izpita, da pokažejo iz kakšnega testa so. Najprej bo od 15. avgusta do 3. septembra evropsko prvenstvo v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji, slovenska ekipa pa bo v svojem tretjem nastopu na prvenstvu stare celine igrala v belgijskem Gentu v skupini A skupaj z gostiteljicami, Srbijo, Poljsko, Madžarsko in Ukrajino. V osmino finala napredujejo štiri vrste, ravno po meri varovank selektorja Marca Bonitte. V Lodžu pa se bodo slovenske odbojkarice od 16. do 24. septembra, premierno, merile v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu naslednjega leta. Tekmice bodo ponovno Poljakinje ter vrste Italije, ZDA, Nemčije,Tajske, Kolumbije in Južne Koreje. Težko bo, a zato je izziv pravšnji.