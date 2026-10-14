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Logar: Bolje lahko povežemo šport, državo in gospodarstvo

Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na dnevih OKS napovedal manj administracije v športu.
Anže Logar je dejal, da so velika športna tekmovanja pomemben element promocije Slovenije. FOTO: Blaz Samec
Galerija
Anže Logar je dejal, da so velika športna tekmovanja pomemben element promocije Slovenije. FOTO: Blaz Samec
Š. R., STA
14. 10. 2026 | 14:01
4:27
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Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljnjo pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom.

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»Naš narod šteje le dva milijona, a vsakič znova v športu, ki povezuje, dokažemo, da zmoremo več. Veliko je bilo že narejenega, a nas še čaka veliko dela. Bolje lahko povežemo šport in državo ter gospodarstvo. Letos bo na voljo 19,5 milijona evrov za letni program športa (LPŠ). A ni zgolj višina proračunskih sredstev tista, ki odloča. Pomembna je tudi predvidljivost pri črpanju denarja,« je dejal Logar.

Sredi julija je nedolgo po nastopu mandata podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje izvajanja LPŠ na državni ravni za letos v najvišjem obsegu sredstev doslej. Največ je namenjeno delovanju mladinskih in članskih reprezentanc ter razvoju vrhunskega športa, pomemben del pa tudi programom športa otrok in mladine ter delovanju športnih organizacij.

Naloga trenerja je, da čim več časa namenja svoji dejavnosti

Logar je ocenil, da je neprimerno, da se februarja še ne ve, kdaj bodo športne organizacije dobile sredstva LPŠ iz državnega proračuna in jih potem dobijo šele, denimo septembra. »Panožne zveze potrebujejo predvidljivost, da lahko nemoteno načrtujejo delo. Prav tako je pomembno, da se pravila pri dodeljevanju ne spreminjajo. Tu nas čaka nekaj dela,« je v uvodnem nagovoru dejal Logar, ki se je po volitvah prvič predstavil širši športni javnosti.

Napovedal je manj administracije v športu. »Naloga trenerja je, da čim več časa namenja svoji dejavnosti. Brez široke baze ni preboja v mednarodni vrh. Zato so panožne športne šole in klubi ter njihovo delo z otroci prav tako del vrhunskega športa, kot je to olimpijski center. Otrok, ki porabi čas tudi za šport, bo to počel tudi v starosti in to se pozna v zdravstveni blagajni,« je izpostavil minister.

Franjo Bobinac je prvi mož slovenskega optimizma. FOTO: Leon Vidic
Franjo Bobinac je prvi mož slovenskega optimizma. FOTO: Leon Vidic

Športnice in športniki so naša najpomembnejša blagovna znamka, je ocenil, saj nihče drug ne doseže toliko ljudi po svetu. »Za uspehe je pomembno dolgoročno delo brez bližnjic, kar se kaže v dosedanjem uspešnem razvoju slovenskega športa. Pomembno pa je tudi slovensko znanje, tehnologija, meritve, analitika, prehrana. To sodelovanje daje slovenskim podjetjem reference, ki je ne more nihče drug,« je bolj poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom napovedal Logar.

Kot pomemben segment promocije Slovenije na tujem so tudi velika športna tekmovanja. Spomnil je na nedavno evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, na katerem je za zaključek Primož Roglič z zmago na kronometru poskrbel za Zdravljico, pa tudi na EP v namiznem tenisu, ki trenutno poteka v Ljubljani.

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»Športni dogodki v Sloveniji prižgejo posebno iskro v nas. Športnice in športniki nam kažejo, kako se je mogoče pobrati tudi po porazih,« je pred njim v uvodu dnevov OKS navedel prvi mož slovenskega olimpizma Franjo Bobinac. »Smo eden redkih olimpijskih komitejev na svetu, ki je vzpostavil nacionalni karierni center za športnike, tudi kot pomoč pri dokončanju študija ali iskanju službe. Zato se je tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok) obrnil na nas,« je eno mednarodnih novitet navedel Bobinac.

Napovedal je dialog s pristojnimi organi, da bi bilo v šolah več športne vzgoje. »Vsak evrov, vložen v šport, povrne 1,7 evra nazaj v gospodarstvo, so ugotovili v študiji ljubljanske ekonomske fakultete,« je dodal Bobinac.

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