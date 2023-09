London za Kauzerja ostaja zaklet

Najboljši slovenski kajakaš Peter Kauzer bo še enkrat več London zapustil slabe volje. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah se mu finalna vožnja spet ni posrečila, z 52 kazenskimi sekundami je zasedel deseto mesto. V polfinalu je bil sicer sedmi.

Nekdanji olimpijski prvak v Londonu še nikoli ni bil na stopničkah. Na olimpijskih igrah leta 2012, na katere je prišel kot velik favorit, je bil po napakah šesti, na svetovnem prvenstvu 2015 se mu je kolajna za las izmuznila, tudi tokrat pa ni šlo vse po željah. V polfinalu je sicer z nadzorovano vožnjo ne na vso moč brez večjih težav prišel med najboljših deset, v finalu pa je tvegal, bil hiter, a že v zgornjem delu nepravilno prevozil ena izmed vratc. Tega takrat še ni vedel, lahko je le slutil, nezbranost pa ga je do konca stala še enega dotika in sanj o kolajni je bilo konec, na sodniško odločitev mu za to spoznanje niti ni bilo potrebno čakati.

Že v polfinalu sta izpadla Martin Srabotnik in mladi Žiga Lin Hočevar, prvi je z enim dotikom zasedel 22., drugi pa z dvema napakama 34. mesto.

Svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih in to kar zlato je osvojil olimpijski prvak iz Ria, domačin Joseph Clarke, drugo mesto je osvojil olimpijski prvak iz Tokia Čeh Jiri Prskavec, za veliko presenečenje pa je s tretjim poskrbel Maročan Mathis Soudi.

Pri dekletih je od Slovenk nastopila le Ajda Novak, vožnja se ji ni posrečila, prislužila si je 52 kazenskih sekund in osvojila 25. mesto. Po neuradnih podatkih Kajakaške zveze Slovenije je reprezentanci vendarle priborila olimpijsko kvoto, rezultati tekme kajakašic pa naj bi prinesli tudi olimpijsko kvoto kanuistkam.

Zlato kolajno je sicer osvojila avstralska zvezdnica Jessica Fox, srebro je osvojila Slovakinja Eliška Mintalova, bron pa Poljakinja Klaudia Zwolinska.