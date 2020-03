Lovci na dopinške grešnike ne bodo mirovali

Ljubljana

Predsednik Wada Poljak Witold Bańka (levo) se je že na začetku svojega prvega mandatu, potem ko je decembra nasledil Škota Craiga Reedieja, znašel pred zahtevnimi izzivi. FOTO: Reuters

- Svetovna protidopinška agencija (Wada) je izdala nove smernice za lažje in čim bolj nemoteno izvajanje dopinških testov ob omejitvah, ki veljajo v času pandemije koronavirusne bolezni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.Wada je zaradi velikega zdravstvenega tveganja in novih razmer, povezanih s pandemijo, vse nacionalne protidopinške organizacije pozvala, naj ukrepajo v skladu z omejitvami, ki so jih postavile lokalne zdravstvene oblasti, da zagotovijo pravilno zaščito športnikov in kontrolorjev, ki izvajajo dopinšne teste in nadzirajo upoštevanje protidopinških pravil, ob hkratnem varovanju pravilnosti izvajanja dopinškega nadzora, zlasti v luči olimpijskih in paralimpijskih iger v Tokiu.Wada vsem lokalnim organizacijam svetuje, da naj poskrbijo, da bodo izvajalci nadzorov oziroma testov brez kakršnih koli simptomov bolezni.Sodelavci, ki testirajo športnike na prisotnost dopinga, bi morali športnike vprašati tudi, če imajo kakršne koli simptome, ali če so bili na območju ali v stiku s komerkoli, za kogar se domneva, da so ogroženi zaradi bolezni covid-19.Če je bilo ugotovljeno, da so se sodelavci, ki testirajo športnike, okužili z virusom sars-cov-2, je treba o tem obvestiti športnike, ki so jih testirali, in obratno, je opozorila Wada.Sodelavci, ki izvajajo teste, morajo uporabljati zaščitno opremo, kot so maske ter razkužila, s katerimi razkužijo delovne površine.V okoljih oziroma državah, kjer se testiranja ne morejo izvajati zaradi karantene, pa se je Wada zavezala, da bodo z drugimi protidopinškimi organizacijami in športnimi federacijami sodelovali, ko se bodo razmere vrnile v normalno stanje ter bodo po normalizaciji razmer skušali čim prej odpraviti vrzeli v testiranju za zagotovitev opravljenih testov pred olimpijskimi in paralimpijskimi igrami v Tokiu.»Športniki so še vedno sami odgovorni za vlaganje zahtev za uveljavljanje izjeme pri terapevtski uporabi. Prav tako je treba športnike opozoriti, da jih je mogoče še vedno testirati na katerem koli mestu in kadar koli,« je še sporočila Wada.Svetovna protidopinška organizacija tudi pospešeno rešuje vprašanja, povezana z zaprtjem posameznih akreditiranih laboratorijev in z možnostjo, da bi analizo in hrambo vzorcev prevzeli drugi delujoči laboratoriji.