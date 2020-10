Lovorika spet Poljaku, Žagar za konec štirinajsti

Ljubljana - Poljski spidvejistični as Bartosz Zmarzlik je v svojo korist odločil zadnjo letošnjo dirko v Torunu in tako s četrto zmago postavil piko na i sezoni, v kateri je zanesljivo ubranil lanski naslov svetovnega prvaka. Slovenski dirkač Matej Žagar se je od prvenstva 2020 poslovil s 14. mestom.



Zmarzliku sta po zadnji letošnji preizkušnji družbo na zmagovalnem odru delala drugouvrščeni rojak Maciej Janowski in tretjeuvrščeni Rus Artjom Laguta. Žagar je prvo današnjo vožnjo končal na drugem mestu, na drugi je odstopil, na tretji je bil tretji, na četrti zadnji, na peti pa je spet ostal praznih rok. Med 16 dirkači je za seboj pustil le Danca Mikkela Michelsena in Nielsa Kristiana Iversena.



V skupni razvrstitvi je novi-stari svetovni prvak Zmarzlik, prvi poljski spidvejist z dvojno krono, zbral 133 točk, šestnajst več kot Britanec Tai Woffinden in Šved Fredrik Lindgren (oba po 117). Žagar, čigar najboljša letošnja uvrstitev je osmo mesto iz Gorzowa, je s 46 točkami v seštevku za svetovno prvenstvo pristal na enajstem mestu, vendar bo tudi prihodnje leto tekmoval med elito, saj je poleti zmagal na kvalifikacijski preizkušnji v Goričanu.