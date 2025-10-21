Lucija brez padca do finala

Slovenska olimpijka Lucija Hribar je uspešno opravila kvalifikacijske nastope na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Džakarti. Na vseh štirih orodjih je opravila nalogo brez padca in se kot prva Slovenka v zgodovini uvrstila med svetovno elito v kraljevski disciplini mnogoboju. Finale je na sporedu v četrtek.

»Z današnjim mnogobojem sem zelo zadovoljna in vesela, da sem celoten nastop opravila brez padca, tako kot sem ga trenirala. Vesela sem pa tudi, da sem končno prišla čez 50 točk, kar je bil moj cilj oziroma želja že nekaj časa,« je iz Indonezije po tekmi za STA uvodoma sporočila junakinja slovenskega tabora.

Slovenija je nastope začela na parterju, kjer je Hribarjeva z 12,066 točke napovedala boj za finale. Uspešno je opravila tudi preskok (13,166) in svoje najljubše orodje, dvovišinsko bradljo (13,300).

To je pomenilo, da Slovenke za konec čaka še nastop na gredi, najbolj tveganem orodju. A 24-letne telovadke to ni zmedlo, po novi dobri predstavi (11,966) si je zasluženo kot 24. priborila finale mnogoboja z osebnim točkovnim rekordom 50,498 točke.

»Vesela sem pa tudi, da sem nastop na bradlji opravila brez napake, saj sem prvič na tekmi nastopila s težjo različico sestave. Dokazala sem si, da lahko izpeljem tudi težjo vajo. V mnogoboju sem pa na koncu zasedla 25. mesto (24. zaradi pravila dveh tekmovalcev na državo, op. STA), kar pomeni, da sem se prvič uvrstila v finale mnogoboja na svetovnem prvenstvu,« je dejala letos že finalistka spomladanskega evropskega prvenstva.

Nazadnje je za slovensko športno gimnastiko v finalu mnogoboja nastopil Mitja Petkovšek, ki je leta 1997 v Lozani končal na 29. mestu. Takrat se je v finale mnogoboja uvrstilo 35 telovadcev, dandanes jih gre v finale le 24.

Spodobno so telovadile tudi preostale tri Slovenke. Zala Trtnik je na gredi med 129 telovadkami z oceno 13 končala na 13. mestu, Tjaša Kysselef je bila na preskoku 27., Vita Prijanovič pa v mnogoboju 67.

V kvalifikacijah mnogoboja je na vrhu pristala Rusinja Angelina Meljnikova pred Japonko Aiko Sugihara in Alžirko Kaylio Nemour.

Finale mnogoboja je za telovadke na sporedu v četrtek.