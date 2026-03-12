  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Lucija in Anže Hribar v Turčiji že pokazala svojo vrednost

Lucija Hribar je na tretji postaji svetovnega pokala na dvovišinski bradlji končno pokazala želeno predstavo. Izkazal se je tudi njen mlajši brat Anže Hribar.
Lucija Hribar se je izkazala. FOTO: GZS
Galerija
Lucija Hribar se je izkazala. FOTO: GZS
P. Z., STA
12. 3. 2026 | 17:04
12. 3. 2026 | 17:19
3:20
A+A-

Slovenski telovadci so zelo uspešno nastopili prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v turški Antalyi. Anže Hribar na parterju ter Lucija Hribar na dvovišinski bradlji sta smelo napovedala lov na odličja, vse možnosti za to ima tudi Teja Belak na preskoku.

Lucija Hribar je na tretji postaji svetovnega pokala na svojem paradnem orodju, dvovišinski bradlji, končno pokazala želeno predstavo. S četrto oceno kvalifikacij (13,033) se je gladko uvrstila v sobotni finale, kjer bo napadala zmagovalni oder.

»Zelo sem vesela, da sem se uvrstila v finale na bradlji, to mi res veliko pomeni. Kako že rečejo, v tretje gre rado,« je uvodoma iz Turčije sporočila 24-letna telovadka.

»Res je šlo gladko in zelo sem vesela, ker sem imela za seboj dve slabši tekmi na bradlji. Zdaj je led prebit, tako da komaj čakam sobotni finale,« je še povedala Hribarjeva in za soboto odločno napovedala boj za najvišja mesta: »Imam še nekaj rezerve, saj sem se danes odločila za lažji seskok.«

Izkazal se je tudi njen mlajši brat Anže Hribar, ki je na parterju kljub težavam z bolečinami v peti z drugim dosežkom kvalifikacij (13,800) napovedal boj za zmago.

»Ne glede na to, da me že dva dni boli peta, sem danes pokazal precej solidno vajo, ki je zadoščala za finale. Jutri v kvalifikacije preskoka ne bom šel, saj bova skušala s trenerjem umiriti bolečino v peti, da se bom lahko kar najbolje pripravil za sobotni finale,« je povedal 21-letni Hribar.

Na parterju se je v kvalifikacijah preizkusil tudi Nikolaj Božič (12,233), ki je tekmo končal na 30. mestu.

Uspešna je bila tudi lanska skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, Teja Belak. Izkušena telovadka je po lažjem prvem skoku s sedmim dosežkom (12,950) napredovala v finale, kjer bo napadala zmagovalni oder. Meta Kunaver (11,966) je na tem orodju zasedla 23. mesto.

Blizu finala sta bila tudi preostala slovenska telovadca, Gregor Rakovič (13,733) na konju z ročaji in Luka Bojanc (13,000) na krogih.

Rakovič se je po besedah trenerja Aljaža Vogrinca na konju zelo lovil, rešil padec in ni telovadil po načrtih, vseeno pa mu je za finale zmanjkal kanček športne sreče. Prav zadnji telovadec na startnem seznamu po vrsti ga je potisnil iz najboljše osmerice, tako da je bil na koncu zgolj za 33 tisočink točke ob sobotni boj za odličja. Bojanc pa je za predstavo na krogih prejel okroglih 13 točk, kar je pomenilo 11. oceno kvalifikacij.

V petek nastop čaka še finalista Bakuja Bena Kunsta na preskoku, Lucija Hribar in Zala Trtnik bosta tekmovali na gredi, Meta Kunaver pa na parterju. V soboto in nedeljo sledijo finali po orodjih.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Pisala je zgodovino

Alžirka olimpijskemu naslovu dodala še svetovnega

Kaylia Nemour je pri komaj 18 letih v Džakarti postala svetovna prvakinja na dvovišinski bradlji, le dobro leto po olimpijski zmagi v Parizu na tem orodju.
24. 10. 2025 | 14:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športna gimnastika

Hašimoto kralj športne gimnastike

Japonski as si je že tretjič zapovrstjo pritelovadil naslov svetovnega prvaka v mnogoboju.
22. 10. 2025 | 18:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Gimnastika

Lucija brez padca do finala

Na SP v gimnastiki zablestela Lucija Hribar in se kot prva Slovenka doslej uvrstila v finale mnogoboja, ki ohranja sloves elitne discipline.
21. 10. 2025 | 18:18
Preberite več
Šport  |  Drugo
Gimnastika

Tjaša zdaj v boj za kolajne

Na tekmi svetovnega izziva pri naših vzhodnih sosedih Tjaša Kysselef uspešna, Lucija in Andraž Hribar pa za las ob uvrstitev v finale.
26. 9. 2025 | 19:06
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športna gimnastika

Trener nima česa zameriti Teji Belak

Uspešna slovenska nastopa uvodni dan finalov na posamičnih orodjih na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Leipzigu.
30. 5. 2025 | 19:29
Preberite več
Šport  |  Drugo
Gimnastika

Teja in Lucija zablesteli v Leipzigu

Dve naši telovadki sta na EP uspešno prestali kvalifikacije in se uvrstili v finale. V torek na Saškem moške kvalifikacije.
26. 5. 2025 | 17:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logarju in Vrtovcu laž šprica iz oči

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in ameriško-izraelskem napadu na Iran.
11. 3. 2026 | 19:35
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

športna gimnastikagimnastikaLucija Hribarsvetovni pokal v gimnastikiAnže HribarAntalya

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Ekonomske napovedi

Vojna v Iranu kvari nemške napovedi

Nemško gospodarstvo bo okrevalo, a ne na račun izvoza, ki še naprej pada.
Barbara Zimic 12. 3. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Slovenci skromni, prepričljiva zmaga Laegreida

Vsekakor ne gre za naključno slabe dosežke slovenske ekipe v biatlonu, ki v tej sezoni nima tekmovalca v seštevku svetovnega pokala med 50 najboljšimi na svetu
12. 3. 2026 | 17:33
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Digitalno

Podjetjem grozi več izpadov digitalnih storitev

Digitalno potrdilo TLS omogoča šifrirano komunikacijo med uporabnikom in spletno storitvijo, na primer med brskalnikom in spletno stranjo.
12. 3. 2026 | 17:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Etika

Tudi Paravan na prirejenem poslovnem srečanju

Dejanje je skušal prijaviti policiji, vendar dobil odgovor, da dogodek sam po sebi ni kaznivo dejanje.
12. 3. 2026 | 17:22
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Kavaški klan

Po umoru so šli v gostilno in si privoščili kosilo

Tožilstvo je za domnevno vpletene v umor Danijela Božića predlagala dolgoletne zaporne kazni.
Aleksander Brudar 12. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Digitalno

Podjetjem grozi več izpadov digitalnih storitev

Digitalno potrdilo TLS omogoča šifrirano komunikacijo med uporabnikom in spletno storitvijo, na primer med brskalnikom in spletno stranjo.
12. 3. 2026 | 17:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Etika

Tudi Paravan na prirejenem poslovnem srečanju

Dejanje je skušal prijaviti policiji, vendar dobil odgovor, da dogodek sam po sebi ni kaznivo dejanje.
12. 3. 2026 | 17:22
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Kavaški klan

Po umoru so šli v gostilno in si privoščili kosilo

Tožilstvo je za domnevno vpletene v umor Danijela Božića predlagala dolgoletne zaporne kazni.
Aleksander Brudar 12. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vodenje in inovacije v luksuzu

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

NP Mljet je kraj za ljubitelje neokrnjene narave in zgodovinskih zakladov

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Cesarska zgodovina in balkanski užitki

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zakaj vsi govorijo o Srednji Dalmaciji?

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo