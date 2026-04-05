Lucija še drugič zapored na zmagovalnem odru

Slovenski telovadci Lucija Hribar, Teja Belak in Gregor Rakovič so uspešno nastopili na tekmovanju za svetovni pokal v Kairu. Hribarjeva je na dvovišinski bradlji osvojila bronasto kolajno, Belakova je na preskoku zasedla nehvaležno četrto mesto, pri čemer je zgolj za 16 tisočink zaostala za stopničkami, Rakovič pa je bil na konju z ročaji peti.

V finalih predzadnje postaje letošnje sezone se je med našimi danes najbolje razpletlo za Lucijo Hribar. Na svojem paradnem orodju, dvovišinski bradlji, je po Antalyi še na drugi tekmi zapovrstjo stala na zmagovalnem odru. S 13,100 točke je bila tretja, zmagala pa je olimpijska in svetovna prvakinja na tem orodju, Alžirka Kaylia Nemour (14,033).

»Z današnjim končnim izidom v finalu sem zelo, zelo zadovoljna. Naredila sem res zelo lepo vajo, vendar nisem pričakovala, da bom prišla do kolajne, ker se mi je na začetku pripetila napakica, ko sem udarila lestvino,« je bila iskrena 24-letna Domžalčanka, nakar je dodala: »Toda nastop je bil zelo dober, zato sem lahko prišla na zmagovalni oder kljub tej manjši napaki. Zares sem vesela. Zdaj bomo malo proslavili, naslednji teden pa me čaka še Osijek, ki se ga že zelo veselim.«

Belakovi kolajno odnesel prestop pri prvem skoku

Teja Belak se tudi v tej sezoni svetovnega pokala bori za skupno zmago na preskoku. Na predzadnjem prizorišču v Egiptu so ji za las ušle nove stopničke. Kot je povedala po nastopu, ji je kolajno odnesel prestop pri prvem skoku. S povprečjem 13,333 točke je zasedla četrto mesto, zmagala pa je Španka Laia Font (13,533).

Med najboljšo osmerico se je prvič v tej sezoni na tekmah najvišje ravni uvrstil Rakovič. Po uspešnem nastopu je z oceno 14,133 točke zasedel peto mesto; prvi pa je bil evropski prvak na tem orodju, Armenec Hamlet Manukjan (14,800).

Sezona svetovnega pokala se bo končala prihodnji konec tedna v Osijeku.