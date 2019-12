Lučka in Mia, zaveznici v dobrem in slabem, skupaj jokali v boju za olimpijske igre

Lučka Rakovec je imela olimpijsko vozovnico vseskozi v rokah, izgubila jo je, ko se je mednjo in Mio Krampl v težavnosti vrinila francoska tekmica. FOTO: Roman Šipić/Delo

Učita se druga od druge

Na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 lahko v športnem plezanju nastopita po dva tekmovalca in tekmovalki iz iste države. Slovenijo bosta ob premieri panoge zastopali Janja Garnbret in Mia Krampl. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ni konec, dokler ni zares povsem konec, zveni oguljena fraza, ki jo v športu pogosto slišimo. In točno tako je bilo na olimpijskih kvalifikacijah v športnem plezanju v Toulousu, kjer je imela vseskozi vozovnico za Tokio 2020 v rokah. A po nastopu zadnje tekmovalke v zadnji disciplini kombinacije je ta za drobec razlike pristala v rokah. Gorenjka, svetovna podprvakinja v težavnosti, ki je letos v svetovnem pokalu premierno stala na stopničkah na balvanih, bo ob Janji Garnbret, ki si je olimpijski nastop zagotovila že avgusta, druga slovenska predstavnica na olimpijski premieri panoge.Vsaka država ima lahko na OI dve predstavnici. Prva vozovnica za Tokio je že štiri mesece v žepu Garnbretove, najboljše plezalke na svetu, za drugo pa sta se na kvalifikacijski tekmi v Toulousu udarili Rakovčeva in Kramplova. Obe sta se gladko uvrstili v finale, v katerem je bila v hitrosti in na balvanih boljša Rakovčeva, zasedla je 6. in 3. mesto, medtem ko sta bili dve sedmi mesti izkupiček Kramplove, ki pa je bila v težavnosti nepremagljiva, medtem ko je bila Rakovčeva tretja – od Kramplove jo je ločila pičla polovica giba. Isto višino kot Rakovčeva so si priplezale še tri tekmovalke, ena od četverice, Francozinja, pa jo je dosegla hitreje od Ljubljančanke in se vrinila med obe Slovenki (če bi bila Francozinja počasnejša, bi v Tokiu nastopila Rakovčeva). Ob skupnem zmnožku rezultatov za kombinacijo je bila tako boljša Kramplova, ki je tekmo končala na 3. mestu, Rakovčeva pa tik za njo.Na koncu sta jokali obe, a to niso bile solze sreče, Rakovčeva, boljša kombinatorka, je jokala zaradi razočaranja, Kramplovi, specialistki za težavnost, pa je bilo hudo zaradi prijateljice, saj se je zavedala, da je bila ves čas favoritinja. "Moram priznati, da sem bil v zelo neugodnem položaju," je situacijo komentiral reprezentančni selektor. "Vsi smo bili presenečeni, pričakovali smo, da bo Lučka boljša, saj v kombinaciji staviš nanjo, res pa je tudi, da Mia lahko zmaga v težavnosti. Žal mi je za Lučko, a Mia mora biti vesela svojega uspeha, to sem ji tudi rekel," je iz Francije s "polno glavo" sporočil Hren.Obe plezalki nista le tekmici in prijateljici, tudi istega osebnega trenerja imata:. "Objektivno gledano: Lučka je plezala bolje kot Mia, pokazala je več, a je Mia v tem tekmovalnem formatu s 1. mestom v težavnosti ob Francozinji, ki je hitreje odplezala do iste višine kot Lučka in se vrinila mednju, iztržila več. To so res izjemno majhne razlike," je podal oceno Štremfelj.Pripravljati dve mladi tekmovalki za isti cilj, olimpijsko vozovnico, je zanimiva trenerska izkušnja, pravi sogovornik, ki vidi v tem plus, saj ves čas potiskata druga drugo naprej. "Zelo sta namreč različni. Lučka ima več tehničnega znanja, Mia pa surove moči, fizike, kot mi temu rečemo. Veliko se lahko naučita druga od druge," je povedal Štremfelj, ki sedem let sodeluje s Kramplovo, z Rakovčevo pa od začetka letošnjega leta."Čeprav je Lučka tokrat razočarana, ne smemo pozabiti, da je članska evropska prvakinja v težavnosti, tudi redno se je uvrščala v finale na tekmah za svetovni pokal. Pokazala je stanovitnost v težavnosti. Če bi o tem govorili v začetku leta, bi bil to zelo visok cilj," je Štremfelj hotel potolažiti 18-letnico, da je letos pokazala ogromen napredek. Čestital je Kramplovi, vesel in ponosen, da sodeluje z obema izjemnima športnicama.