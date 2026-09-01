Lučka Rakovec: v sedmih letih od raja do pekla in nazaj

Janja Garnbret bo prvo ime jubilejne 30. tekme svetovnega pokala (zdaj svetovne serije) v težavnostnem plezanju, ki ga bo v petek (kvalifikacije in polfinale) in soboto (finale) gostila zunanja stena PC Plus Climbing na koprski Bonifiki. Toda precejšnje pozornosti bo deležna tudi Lučka Rakovec, ki je konec tedna osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Lavalu v Franciji. To je bilo njeno prvo odličje, odkar je premagala konec leta 2023 odkritega raka na ščitnici.

V sedmih letih se vse obrne, pravi ljudski rek. Sedem let je minilo, odkar je bila evropska prvakinja, takrat je tudi stala na stopničkah domače tekme v Kranju, dolga doba za športnega plezalca ... »To obdobje je bilo težko, ne bi ga ponovila, ampak sem vesela, kje sem trenutno. Ta bron v Lavalu dokazuje, da sem se vrnila na raven, na kateri sem bila prej. Vso sezono sem imela stalno formo, vendar mi je ni uspelo pokazati na tekmah. To je zdaj lepa spodbuda za naprej. V Koper lahko grem samozavestno in upam na čim boljši nastop,« si je dobre občutke povrnila Kranjčanka.