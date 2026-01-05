Luka, Nika in Domen neustavljivi (FOTO)

Galerija

Luka Dončić je s 36 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami zrežiral drugo zmago Los Angeles Lakersov nad Memphisom v treh večerih (120:114). Ljubljančan je zadel dve odločilni trojki dve minuti pred koncem. V petek so Lakersi ugnali Grizlije s 128:121. Tokrat so bili gostje še precej bolj neugoden tekmec. Vodili so večino tekme, zadnjo četrtino pa so Lakersi dobili s 37:27. Precej bolj zavzeto so zaigrali v obrambi. Z 22. zmago v sezoni so se prebili na tretje mesto Zahoda. Foto: Kiyoshi Mio/Reuters