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Drugo

Luka piše zgodovino s povprečjem 40,1 točke, 7,8 skoka in 7,7 asistence na tekmo

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Lakersi so v obračunu za prvo mesto Zahodne konference ugnali letos odlični Portland (124:118). Znova je bil izvrsten Luka Dončić, ki je blestel s 53 točkami. Še enajstič je v NBA dosegel vsaj 50 točk, četrtič v dresu Jezernikov, s čimer je ekipo popeljal do četrte zaporedne zmage. Obenem se je 27-letnik pridružil Elginu Baylorju, Kobeju Bryantu in Georgeu Mikanu kot edinim igralcem Lakersov, ki so na štirih zaporednih tekmah rednega dela sezone dosegli vsaj 40 točk. Trenutno njegovo povprečje znaša izjemnih 40,1 točke, 7,7 skoka in 7,6 podaje na tekmo.FOTO: Ed Szczepanski/Reuters 
Galerija
Lakersi so v obračunu za prvo mesto Zahodne konference ugnali letos odlični Portland (124:118). Znova je bil izvrsten Luka Dončić, ki je blestel s 53 točkami. Še enajstič je v NBA dosegel vsaj 50 točk, četrtič v dresu Jezernikov, s čimer je ekipo popeljal do četrte zaporedne zmage. Obenem se je 27-letnik pridružil Elginu Baylorju, Kobeju Bryantu in Georgeu Mikanu kot edinim igralcem Lakersov, ki so na štirih zaporednih tekmah rednega dela sezone dosegli vsaj 40 točk. Trenutno njegovo povprečje znaša izjemnih 40,1 točke, 7,7 skoka in 7,6 podaje na tekmo.FOTO: Ed Szczepanski/Reuters 
Dejan Mijović
9. 11. 2026 | 12:45
9. 11. 2026 | 12:53
0:42
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Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
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Glasujte za svoje nominirance za letošnje Delove podjetniške zvezde

Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 12. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
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Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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