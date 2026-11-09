Luka piše zgodovino s povprečjem 40,1 točke, 7,8 skoka in 7,7 asistence na tekmo

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Lakersi so v obračunu za prvo mesto Zahodne konference ugnali letos odlični Portland (124:118). Znova je bil izvrsten Luka Dončić, ki je blestel s 53 točkami. Še enajstič je v NBA dosegel vsaj 50 točk, četrtič v dresu Jezernikov, s čimer je ekipo popeljal do četrte zaporedne zmage. Obenem se je 27-letnik pridružil Elginu Baylorju, Kobeju Bryantu in Georgeu Mikanu kot edinim igralcem Lakersov, ki so na štirih zaporednih tekmah rednega dela sezone dosegli vsaj 40 točk. Trenutno njegovo povprečje znaša izjemnih 40,1 točke, 7,7 skoka in 7,6 podaje na tekmo.FOTO: Ed Szczepanski/Reuters