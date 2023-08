Luka Potočar ne bo branil srebra

Slovenski športni plezalci, ki se na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu merijo v moški konkurenci, niso izpolnili osnovnega cilja. Aktualni svetovni podprvak Luka Potočar, Zan Lovenjak Sudar in Anže Peharc se niso uvrstili v polfinale težavnosti. Že pred tem so trije slovenski plezalci ostali brez polfinala v balvanskem plezanju.

Po neuspehu na balvanih je slovensko moško vrsto čakal popravni izpit v težavnosti. Trije Slovenci so za polfinale, v katerega se je tokrat uvrstilo 27 najboljših, pokazali premalo. Potočar je prvenstvo končal na 33. mestu (33+, 24+). Lovenjak Sudar (26+, 17+) je bil 51., Peharc pa je slovenske nastope v moških kvalifikacijah zaokrožil na 65. mestu (17+, 21+).

Najtežje breme pričakovanj je nosil najmlajši 21-letni Jeseničan Potočar, ki je lani postal zmagovalec seštevka svetovnega pokala v težavnosti, na SP pred dvema letoma pa je posegel po srebru. Tokrat se je njegova pot končala že na prvi oviri. Že v prvi smeri je imel veliko težav, padel je na oprimku 24+, drugo smer pa je končal na višini 33+.

Najboljši v kvalifikacijah Avstrijec Jakob Schubert, branilec naslova, ki je bil na SP v Moskvi edini boljši od Potočarja, je dosegel višini 42+ in 32+. Potočar je na balvanih končal na 37. mestu. S tem so nični obeti, da bi najboljši slovenski plezalec prihodnji teden nastopil v polfinalu olimpijske discipline balvani in težavnosti ter se potegoval za olimpijsko normo za Pariz 2024. Lovenjak Sudar je kot 21. balvanski polfinale zgrešil zgolj za eno mesto, Peharc je na balvanih končal na 27. mestu.

Ženski del uspešnejši

V polfinale olimpijske kombinacije se bo uvrstilo zgolj 20 najboljših iz predhodnih krogov tekmovanja v težavnosti in balvanih. Dvajseterica v ženski oziroma moški konkurenci se bo nato potegovala za osem mest v finalu, v katerem bodo le nosilci oziroma nosilke kolajn osvojili tudi olimpijske kvote.

Naslednja priložnost za lov na olimpijsko normo bodo evropske olimpijske kvalifikacije v Lavalu v Franciji od 27. do 29. oktobra.

Potočarja po neuspehu na SP v Bernu čaka obramba lanske zmage na domači tekmi svetovnega pokala 8. in 9. septembra v Kopru.

Boljše volje so članice ženske vrste. V sredo se je vseh pet Slovenk uvrstilo v nedeljski polfinale težavnosti. Janja Garnbret z najboljšim dosežkom kvalifikacij, kot edina je osvojila oba vrhova smeri, Mia Krampl, Vita Lukan, Sara Čopar in Lucija Tarkuš.