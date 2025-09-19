  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Lyles kot Bolt, zmaga tudi za Femke Bol

    Sedmi dan svetovnega prvenstva v atletiki so se zlatih kolajn veselili Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden, Femke Bol, Rai Benjamin in Pedro Pichardo.
    Noah Lyles se je veselil četrtega naslova. FOTO: Ben Stansall/AFP
    Noah Lyles se je veselil četrtega naslova. FOTO: Ben Stansall/AFP
    P. Z., STA
    19. 9. 2025 | 17:23
    Melissa Jefferson-Wooden in Noah Lyles iz ZDA sta na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu zmagala na 200 m, Noah Lyles se je s tem s četrtim zaporednim slavjem na SP v teku na pol štadionskega kroga izenačil z legendarnim jamajškim zvezdnikom Usainom Boltom. Jefferson-Wooden pa je postala prva ženska po jamajški legendi Shelly-Ann Fraser-Pryce in letu 2013, ki je na istem prvenstvu osvojila naslova tako na 100 kot na 200 m. Sedmi dan tekmovanj, ko prvič na štadionu ni bilo slovenskih predstavnikov, sta bila na 400 m ovire najboljša Nizozemka Femke Bol in Američan Rai Benjamin, v troskoku pa je bil zlat Portugalec Pedro Pichardo.

    Štiriindvajsetletna Jefferson-Wooden je s časom 21,68 sekunde dosegla najboljši izid sezone na svetu in prepričljivo osvojila zlato pred Britanko Amy Hunt (22,14) in branilko naslova Jamajčanko Shericko Jackson (22,18).

    Melissa Jefferson-Wooden je nova šprinterska zvezdnica. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
    Melissa Jefferson-Wooden je nova šprinterska zvezdnica. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

    V polfinalu je vsa osmerica finalistov tekla po 20 sekundami, Lyles celo najboljši čas sezone 19,51. V finalu dan pozneje pa je le prva polovica zmogla pod magično mejo. Lyles je bil nekoliko v ozadju skoraj ves čas finala, šele v samem zaključku je prišel s tretjega na prvo mesto in nato le za stotinko zaostal za svojim polfinalnim izidom.

    Njegov rojak Kenneth Bednarek si je pritekel srebro (19,58), tretji je bil Jamajčan Bryan Levell z osebnim rekordom (19,64). Olimpijski prvak Letsile Tebogo iz Bocvane je le za stotinko sekunde (19,65) zgrešil stopničke.

    Lyles je v začetku tega SP osvojil bron na 100 m, pred dvema letoma pa je na SP v Budimpešti osvojil tri zlate medalje. Zmagal je v teku na 100 m, 200 m in v štafeti 4 x 100 m. Pred njim je takšen podvig dosegel Usain Bolt.

    Femke Bol je bila najboljša na 400 m ovire. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
    Femke Bol je bila najboljša na 400 m ovire. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

    Dvaintridesetletni na Kubi rojeni Pichardo, ki je že bil svetovni prvak leta 2022, je do drugega zlata prišel v zadnjem skoku tekmovanja v japonski prestolnici. Tedaj je s 17,91 m premagal Italijana Andreo Dallavalleja, ki je tik pred njim prevzel vodstvo s 17,64 m, kar je njegov najboljši dosežek leta. Zmagovalni oder je dopolnil Kubanec Lazaro Martinez (17,49 m), ki je bil na prejšnjem SP leta 2023 že drugi.

    Pichardo ima kar dolg seznam dosežkov, saj je bil leta 2021 olimpijski prvak, srebrn na OI leta 2024 in dvakrat svetovni podprvak (2015 in 2013). Iz Burkine Faso je prišel Hugues Fabrice Zango, a se je moral aktualni svetovni prvak zadovoljil s sedmim mestom (16,92 m).

    Rai Benjamin se je veselil zmage. FOTO: Jewel Samad/AFP
    Rai Benjamin se je veselil zmage. FOTO: Jewel Samad/AFP

    Femke Bol je ubranila naslov na nizkih ovirah, dokaj hitro je začela in prišla v ciljno ravnino prva ter prednost ohranila do cilja in zmagala s časom 51,54 sekunde. Srebro je pripadlo Jasmine Jones iz ZDA (52,08), bron pa Slovakinji Emmi Zapletalovi (53,00).

    Bolova je osvojila svoj drugi svetovni naslov v teku na štadionski krog z ovirami in drugo medaljo na tem SP po srebru v mešani štafeti 4 x 400 m. Zlato pa je osvojila v odsotnosti svetovne rekorderke in olimpijske zmagovalke Sydney McLaughlin-Levrone, ki je v četrtek zmagala na 400 m.

    Olimpijski zmagovalec Rai Benjamin je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka na 400 m ovire, saj je ciljno črto prečkal s časom 46,52 sekunde, čeprav je zadel zadnjo oviro. Nekaj minut kasneje so ga diskvalificirali, ker je njegova ovira, ki jo je podrl, premaknila oviro na sosednji stezi. Toda Benjamin, ki pri tem ni zapustil svoje proge, je bil po pritožbi kmalu spet razglašen za zmagovalca.

    Pedro Pichardo je bil najboljši v troskoku. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    Pedro Pichardo je bil najboljši v troskoku. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

    Benjamin, ki je pri 28 letih prvič postal posamični svetovni prvak, je tako končal pred Brazilcem Alisonom Dos Santosom (46,84), dobitnikom bronaste medalje v Parizu, in Katarcem Abderrahmanom Sambo (47,06). Aktualni svetovni prvak Karsten Warholm iz Norveške, svetovni rekorder v tej disciplini, je končal na petem mestu (47,58).

