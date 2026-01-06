  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Magnus Carlsen je še vedno kralj

    Matej Šebenik v tokratnem komentarju o Magnusu Carlsenu, ki je že pri 20 naslovih svetovnega prvaka v karieri.
    Magnus Carlsen je v karieri osvojil že 20 naslovov svetovnega prvaka. Foto Mahmud Hams/AFP
    Magnus Carlsen je v karieri osvojil že 20 naslovov svetovnega prvaka. Foto Mahmud Hams/AFP
    Matej Šebenik
    6. 1. 2026 | 09:00
    3:39
    Svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah v zadnjih letih tradicionalno zaokrožuje uradni tekmovalni koledar Svetovne šahovske federacije (FIDE). Tokratno je v terminu božično-novoletnih praznikov gostila katarska prestolnica Doha, udeležba večine najboljših igralk in igralcev pa je ponovno poskrbela za spektakularen dogodek, na katerega je bila pet dni osredotočena pozornost celotne svetovne šahovske javnosti.

    Dončić je končno storil, kar je obljubil – in zmagal

    V moški konkurenci se je končalo z večkrat videnim razpletom. Magnus Carlsen je šesto zmagoslavje v pospešenem tempu in deveto v hitropoteznem povezal v svojo peto dvojno lovoriko, skupaj s petimi uspešnimi dvoboji v standardnem tempu pa je že dvajsetič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka. V ostri in številčni konkurenci starih znancev ter mladih izzivalcev so ga čakale številne ovire in prepreke, a je na koncu ponovno uspel najti pot na sam vrh.

    Zadnji podvig je krona še enega uspešnega leta, v katerem je osvojil večino najprestižnejših turnirjev in serij. Norvežan tako novo leto, v katerem bo dopolnil že 36 let, začenja na vrhu vseh ratinških lestvic, v vsaki različici pa ima vsaj 30 točk prednosti pred najbližjimi konkurenti. Čeprav teče že četrto leto, odkar se je umaknil iz uradnega ciklusa za svetovno prvenstvo v standardnem šahu in brez boja predal svoj naslov, ostaja dominantna sila in največji magnet za publiko v sodobnem šahu.

    Konkurenca sicer vsako leto znova išče načine, kako ga sklatiti z vrha, trenutno pa jim preostaja zgolj boj za naslov v standardnem tempu. Na tem prizorišču letošnje leto prinaša dva ključna dogodka, kandidatski turnir osmerice in nato dvoboj za naslov svetovnega prvaka. V Carlsenovi senci trenutno ni igralca, ki bi izstopal, zato je pričakovati sila zanimiv in nepredvidljiv obračun za njegovo zapuščino, kateri se je prostovoljno odpovedal.

    Prvenstvo v Dohi je poskrbelo tudi za zadnjo neznanko glede aktualnega ciklusa pri ženskah. Kazahstanka Bibisara Asaubajeva je pri komaj enaindvajsetih letih osvojila že tretji naslov svetovne prvakinje v hitropoteznem šahu in si s tem v skupnem seštevku uradnih tekmovanj FIDE zagotovila zadnjo vstopnico za turnir kandidatk, ki bo letos ponovno potekal vzporedno z moškim turnirjem. Naslova v pospešenem tempu se je razveselila Rusinja Aleksandra Gorjačkina, tudi ena udeleženk kandidatskega turnirja, na katerem je v preteklosti že slavila.

    Precejšnje presenečenje predstavljajo slabe predstave aktualne svetovne prvakinje Ju Wenjun, ki je bila v obeh disciplinah ratinška favoritinja, a je končala šele na 17. oziroma 37. mestu. Predvsem zato, ker je bila v preteklosti vselej med najboljšimi, dvakrat je osvojila naslov v pospešenem in enkrat v hitropoteznem šahu, na splošno pa je v zadnjem obdobju dominirala v svetovnem ženskem šahu. Svetovna prvakinja v standardnem šahu je od leta 2018, od takrat pa je že štirikrat ubranila naslov. Bržčas bo favoritinja tudi proti letošnji izzivalki, aktualni svetovni vrh v ženski konkurenci pa je brez dominantne prezence, kot jo pri moških predstavlja Carlsen, precej bolj izenačen in odprt za spremembe v novem letu.

