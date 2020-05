Magnus Carlsen le še potrdil, da je številka 1

Ljubljana – Magnus Carlsen je na turnirju najboljših osmih šahistov na svetu, ki so ga zaradi pandemije novega koronavirusa izvedli na medmrežju (chess24.com), le še potrdil, da je številka 1 na svetu. Norveški šampion je v velikem finalu z 2,5 proti 1,5 premagal Američana japonskega rodu Hikaruja Nakamuro.



Tekmovanje, ki je potekalo po pravilu 15 minut + 10 sekund po vsaki potezi, je imelo izjemen odziv in veliko gledanost po vsem svetu. Pripravil ga je prav Carlsen, ki si je z zmagoslavjem prislužil 70.000 dolarjev denarne nagrade, medtem ko je Nakamura prejel 45.000 ameriških »zelencev«.



»Bilo je težko, zato sem zdaj toliko bolj vesel, da mi je uspelo,« ni skrival zadovoljstva 29-letni Skandinavec, ki sicer šahira tudi pod vzdevkom DrNykterstein. Drugi udeleženci so si razdelili preostanek nagradnega sklada, ki je znašal 250.000 dolarjev. Tolikšnega še ni imel noben turnir na svetovnem spletu. Že jutri se bo sicer šah na medmrežju nadaljeval s pokalom narodov.